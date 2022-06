2 Cavi USB-C: REGALATI A 2,5€ l'uno con spedizioni

Un cavo USB-C serve sempre, per ricaricare i dispositivi elettronici di ultima generazione, e per sincronizzare i dati. Spesso però sono troppo lunghi e creano solo polvere e grovigli, ma non con questi spettacolari cavi USB-C di Sunguy. Cortissimi (sono lunghi solo 30cm), supportano PD 60W Fast Charge e sono perfetti per collegare accessori, gimbal, dischi esterni, hub senza creare confusione.

E poi sono praticamente regalati. Costano solo 5€ incluse spedizioni Amazon rapide, dunque li paghi letteralmente pochi spiccioli l’uno.

I cavi che vi proponiamo sono robusti e rivestiti di Nylon intrecciato, e in più hanno anche una guaina di protezione in gomma attorno au connettori. Insomma, reggono senza problemi migliaia di torsioni.

Ma non è questa la caratteristica che secondo noi li rende davvero molto interessanti. In realtà, il vero cavallo di battaglia è la lunghezza: solo 30 centimetri. Ciò consente di collegare tutti i dispositivi USB-C che hai, inclusi smartphone, tablet e portatili. Funziona con Samsung, Huawei, MacBook Pro e MacBook Air, iPad Pro e molto altro.

E costano solo 5€ con spedizioni Prime incluse e reso gratuito. Per questa cifra, davvero non si può chiedere di più. Non a caso, hanno anche una lunga garanzia.

Chiaramente supporta sia Ricarica Veloce che sincronizzazione dati, dunque anche CarPlay.

