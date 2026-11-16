Una semplice moneta da 2 euro che ne vale però 650: il dettaglio è uno solo

È un errore di zecca che interessa molto i collezionisti e che, secondo alcuni casi citati dalle guide numismatiche, può arrivare a valere fino a 650 euro. Attenzione però: una moneta dall’aspetto insolito non basta. Servono peso, misure e caratteristiche compatibili con l’errore. E prima di pensare alla vendita, è indispensabile una verifica seria.

Nel parlare comune si sente dire che la moneta è stata coniata con gli stampi da 1 euro. In realtà non è così. La definizione corretta è tondello sbagliato: il disco metallico preparato per una moneta finisce, per errore, sotto i conii di un’altra. In questo caso, il disegno dei 2 euro viene impresso su un supporto destinato all’1 euro. Una svista di produzione rara, ma conosciuta.

La differenza conta. I conii imprimono il disegno; il tondello, invece, determina peso, diametro e aspetto della moneta. Ecco perché un esemplare di questo tipo può sembrare più piccolo, più leggero e con i colori invertiti rispetto a un 2 euro normale. Tra i casi citati dalle guide del settore c’è un 2 euro commemorativo tedesco del 2021 dedicato alla Sassonia-Anhalt, descritto come coniato su un supporto da 1 euro. Un esempio che ha attirato l’attenzione dei collezionisti, ma che non va confuso con le comuni emissioni commemorative.

Peso, colori, diametro e bordo: i controlli da fare sul resto

Il primo controllo è il più semplice, ma anche il più importante: il peso della moneta. Un 2 euro regolare pesa 8,5 grammi. Una moneta da 1 euro, invece, pesa 7,5 grammi. Se un 2 euro sospetto si avvicina a quest’ultimo valore, vale la pena guardarlo meglio. Serve però una bilancia di precisione, almeno al decimo di grammo. Pesare “a mano” non serve. E nemmeno confrontare due monete tenendole tra le dita.

Verifica del peso e delle misure di una moneta euro sospetta con bilancia di precisione, calibro e lente.

Poi ci sono i colori. Il 2 euro è bimetallico, con anello esterno e parte centrale di colore diverso. Nel caso del tondello da 1 euro, secondo le descrizioni degli esemplari noti, l’effetto può apparire invertito rispetto alla moneta ordinaria. Il modo più pratico per accorgersene è mettere la moneta accanto a un altro 2 euro dello stesso Paese e dello stesso anno, su un tavolo, sotto una luce diretta. Solo così certe differenze saltano davvero all’occhio.

Conta anche il diametro. L’1 euro misura circa 23 millimetri, mentre il 2 euro arriva a 25,75 millimetri. Con un calibro, o anche con un confronto molto ravvicinato, la differenza può emergere senza grandi dubbi. Va guardato infine il bordo, meglio se con una lente 10x: abrasioni, colpi, graffi o limature possono indicare una manomissione, non un errore di zecca. E un disegno insolito, da solo, non dimostra nulla: molte monete commemorative da 2 euro sono perfettamente regolari e circolano senza alcun sovrapprezzo.

Quanto vale davvero: le stime, i casi citati e il rischio dei prezzi gonfiati

Le stime più ricorrenti parlano di un valore fino a 650 euro per una moneta da 2 euro su tondello da 1 euro. Ma quella cifra va letta per quello che è: un possibile limite di mercato, non una quotazione garantita. Una guida citata da Euronews nell’ottobre 2026, riprendendo una rivista economica tedesca, ha indicato valori fino a 650 euro. In un altro caso, un commerciante avrebbe parlato di 1.200 euro per un errore simile. Ma una valutazione non è una vendita già fatta.

Il prezzo dipende soprattutto da tre elementi: stato di conservazione, rarità dell’errore e richiesta dei collezionisti in quel momento. Una moneta circolata, con segni evidenti, vale meno di un esemplare vicino al fior di conio. E il mercato numismatico, soprattutto online, è pieno di annunci con cifre molto alte che restano lì, senza compratori. “Bisogna guardare i prezzi realizzati, non quelli richiesti”, ripetono spesso i commercianti del settore.

Il confronto con altre monete aiuta a evitare equivoci. Il 2 euro Grace Kelly di Monaco del 2007, per esempio, può raggiungere valutazioni molto più alte, ma non perché sia un errore: è ricercato per la tiratura ridotta. Nel caso del tondello sbagliato, invece, il valore nasce dalla difformità di produzione, purché sia autentica e riconosciuta. Ed è questo il punto decisivo.

Moneta sospetta trovata nel resto: conservarla, farla periziare ed evitare truffe

Se nel resto ricevuto alla cassa compare una moneta sospetta, la prima regola è non pulirla. Niente lucidanti, panni abrasivi o tentativi casalinghi per “migliorarla”: interventi del genere possono ridurre il valore e complicare la valutazione. Meglio conservarla in una bustina neutra o in una capsula, fotografarla su fondo scuro e annotare, se possibile, dove e quando è stata ricevuta.

Il passo successivo è rivolgersi a un perito numismatico, a un commerciante specializzato o a una casa d’aste abituata a trattare errori di conio. Per gli esemplari più interessanti, alcune guide indicano anche certificazioni professionali, come quelle rilasciate da enti internazionali quali NGC o PCGS. Prima, però, conviene verificare costi e condizioni. Non sempre ne vale la pena, ma per una moneta credibile può fare la differenza.

Occhio anche alle truffe. Online circolano falsi errori di conio, ottenuti con abrasioni, colpi, punzoni o modifiche al bordo. Una moneta deformata non è automaticamente rara: spesso è solo rovinata. Il consiglio, in fondo, è semplice: pesare, confrontare, fotografare e far vedere il pezzo a chi lo fa di mestiere. Solo dopo, eventualmente, si può parlare di vendita.