200€ di sconto e quota gratis per un anno con Carta Oro di American Express

Carta Oro di American Express è la carta di credito giusta da richiedere oggi. Si tratta, infatti, di una delle carte di credito più complete di Amex, con una linea di credito personalizzata che può arrivare fino a 15.000 euro e con la possibilità di scegliere se pagare le spese a rate o a saldo.

Per i clienti che scelgono Carta Oro c’è una promozione da non farsi sfuggire: la quota annuale è gratuita per un anno (poi 20 euro al mese) e, effettuando spese per almeno 2.000 euro entro i primi tre mesi dall’emissione, è possibile ottenere 200 euro di sconto sull’estratto conto.

La promozione è accessibile richiedendo la carta entro il prossimo 16 gennaio. Per tutti i dettagli e per avviare la richiesta di emissione di Carta Oro basta collegarsi al sito ufficiale di American Express.

Carta Oro di American Express: i dettagli della promozione

Richiedere Carta Oro non è mai stato così conveniente. Questa carta si caratterizza per:

quota annuale gratuita per un anno, poi 20 euro al mese (il risparmio è di 240 euro)

poi 20 euro al mese (il risparmio è di 240 euro) 200 euro di sconto sull’estratto conto , effettuando almeno 2.000 euro di spese entro i primi tre mesi dall’emissione

, effettuando almeno 2.000 euro di spese entro i primi tre mesi dall’emissione linea di credito personalizzata, fino a 15.000 euro

possibilità di pagare le spese a rate oppure a saldo

con le spese sostenute con carta si accumulano punti Club Membership Rewards

50 euro all’anno su Vivaticket, 50 euro per prenotare volti, hotel e auto a noleggio con American Express e due ingressi gratuiti ogni anno a oltre 1.200 VIP Lounge

Per richiedere la carta di credito e sfruttare la promozione in corso, che terminerà il prossimo 16 di gennaio, è sufficiente seguire il link qui di sotto. Per ottenere la carta è necessario avere un reddito annuale lordo pari ad almeno 25.000 euro. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.