HP aggiorna la serie Pavilion con nuove CPU Intel

HP ha annunciato la nuova generazione dei notebook Pavilion indirizzati agli utenti che cercano un dispositivo economico, senza però rinunciare alle ultime tecnologie. La novità principale è infatti rappresentata dai recenti processori Intel Core di ottava generazione (Coffee Lake). Il produttore statunitense ha svelato inoltre la nuova serie Pavilion Gaming per i cosiddetti casual gamers.

Gli utenti potranno scegliere modelli tradizionali e convertibili con schermo HD o full HD da 14 e 15,6 pollici in differenti configurazioni. I Pavilion x360 14 e 15 integrano processori dual e quad core Intel Core i5/i7, scheda video NVIDIA MX130 o AMD Radeon 530, webcam e lettore di impronte digitali. Alcuni modelli hanno un telaio in alluminio anodizzato. I Pavilion 14 e 15 hanno un telaio in metallo e una “lift hinge” (la tastiera si solleva quando viene aperto il notebook), come nella serie Envy.

Oltre alle CPU Intel sono disponibili i processori AMD Ryzen Mobile. Per lo storage si può optare SSD fino a 512 GB o hard disk fino a 2 TB. I prezzi base sono 499 dollari (Pavilion x360 14), 579 dollari (Pavilion x360 15), 369 dollari (Pavilion 14) e 629 dollari (Pavilion 15).

La serie Pavilion Gaming è composta da un unico modello da 15,6 pollici (full HD o 4K) offerto in varie configurazioni con processori a quattro e sei core Intel Core i5/i7, fino a 8 GB di RAM, SSD PCIe NVMe fino a 256 GB, hard disk fino a 2 TB, Intel Optane fino a 16 GB, scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050/1060 o AMD Radeon RX 560X. Il telaio è in alluminio spazzolato, mentre la tastiera è retroilluminata. Il prezzo base è 799 dollari. Tutti i notebook arriveranno sul mercato tra maggio e giugno.