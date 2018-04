Instagram porta al debutto la modalità Ritratto

Filippo Vendrame,

Instagram ha portato al debutto una nuova modalità di scatto che permetterà ai suoi utenti di poter personalizzare ulteriormente le loro foto. Trattasi della modalità “Ritratto”, “Focus” in inglese, che permetterà di applicare automaticamente l’effetto bokeh, mettendo a fuoco il soggetto inquadrato e sfocando lo sfondo. Tutto questo senza la necessità di dover disporre di una doppia fotocamera posteriore. Tutti, dunque, potranno applicare questo speciale effetto alle loro foto.

Utilizzare la nuovo modalità Ritratto è davvero molto facile. Gli utenti non dovranno fare altro che avviare l’app di Instagram, aprire la fotocamera integrata e scegliere l’opzione “Ritratto” che si trova accanto a Boomerang e prima di Superzoom. Utilizzando questa modalità, gli utenti noteranno che inquadrando un soggetto, automaticamente la persona rimarrà a fuoco mentre lo sfondo si sfocherà leggermente. Instagram evidenzia un aspetto importante. La modalità Ritratto non funziona solamente con le foto ma anche per la registrazione dei filmati che a questo punto potranno essere ulteriormente personalizzati.

Una volta scattata la foto o registrato un video con la modalità Ritratto, gli utenti potranno inserire anche adesivi e testo prima di condividere i contenuti creati con gli amici all’interno del social network.

Questa novità è disponibile all’interno della versione 39.0 dell’app di Instagram per iOS ed Android. La modalità Ritratto è utilizzabile su iPhone SE, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+ e X e su alcuni dispositivi Android selezionati.

Contestualmente al lancio di questa nuova funzionalità, Instagram ha annunciato anche la disponibilità delle menzioni nelle Storie attraverso l’apposito adesivo per tutti gli utenti che utilizzano la piattaforma iOS.

Il social network fotografico, dunque, continua con il suo lavoro certosino di migliorare la sua piattaforma. Un impegno che sta premiando visto che Instagram continua a crescere a ritmi molto alti e sempre più utenti decidono di utilizzarlo.