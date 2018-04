Microsoft rilascia il Patch Tuesday di aprile 2018

Filippo Vendrame,

Puntuale come ogni secondo martedì del mese, Microsoft, nella serata di ieri, ha avviato la distribuzione del Patch Tuesday del mese di aprile 2018. Trattasi della classica ricorrenza il cui il gigante del software è solito distribuire una serie di aggiornamenti che vanno a risolvere bug o problemi di sicurezza. Contestualmente al rilascio di alcuni update cumulativi per tutte le versioni di Windows 10, Microsoft ha distribuito anche nuovi aggiornamenti per Windows 8.1 e Windows 7.

Tutti coloro che utilizzano PC dotati dei sistemi operativi Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1 potranno scaricare ed installare la patch KB4093118 che va a risolvere diverse problematiche e svariati problemi di sicurezza in aree come il kernel e il browser Internet Explorer. Microsoft ha reso disponibile anche la patch KB4093108 che contiene solamente fix lato sicurezza. Chi dispone, invece, di PC che utilizzano Windows 8.1 o Windows Server 2012 R2 potrà scaricare ed installare la patch KB4093114 che risolve problemi in aree come il browser Internet Explorer, il Kernel e Windows Hyper-V.

Disponibile per questi sistemi operativi anche la patch KB4093115 che va a risolvere esclusivamente problemi di sicurezza.

Gli utenti Windows Server 2012 potranno scaricare le patch KB4093123 e KB4093122 che vanno a risolvere alcuni bug e problematiche lato sicurezza.

Al termine dell’installazione degli aggiornamenti, Windows chiederà di riavviare i computer per rendere effettive le modifiche. Vista l’importanza degli aggiornamenti, il suggerimento è quello di scaricarli ed installarli il prima possibile attraverso il classico canale di Windows Update.