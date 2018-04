TIM riduce i rincari per la fatturazione mensile

Filippo Vendrame,

TIM ha deciso di rivedere al ribasso gli aumenti tariffari derivanti dal passaggio al nuovo sistema di fatturazione su base mensile. Come noto, l’operatore, notificando le modifiche al suo sistema di fatturazione, aveva contestualmente comunicato che avrebbe rivisto al rialzo i canoni tariffari delle offerte mobile e di rete fissa dell’8,6%. Una mossa effettuata con l’obiettivo di compensare le perdite derivanti dall’obbligo di ridurre i canoni annuali da 13 a 12. Con questa scelta, l’operatore avrebbe spalmato i costi del tredicesimo canone su tutti gli altri, evitando così, di incorrere in perdite economiche. Una strada scelta anche dagli altri operatori italiani.

All’AGCM, però, questa scelta degli operatori di aumentare i canoni tariffari alla medesima maniera e con le stesse tempistiche non è piaciuta ed aveva ipotizzato l’esistenza di un cartello. Proprio per questo, l’Autorità aveva decretato lo stop a questi aumenti ed aveva chiesto agli operatori di definire la loro offerta in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti. TIM, dunque, si è adeguato a quanto richiesto dall’AGCM, anche se non esplicitamente affermato, ed ha deciso di rivedere al ribasso i rincari precedentemente formulati.

In realtà, la modifica è davvero minima. Come si legge sul sito di TIM, infatti, gli aumenti per le offerte di rete fissa si ridurranno al 7,8% con un calo dello 0,8%. Per quanto riguarda le tariffe mobile, gli aumenti subiranno una riduzione dello 0,4%.

Le modifiche sono retroattive e sono valide dal primo aprile per le offerte di rete fissa e dall’8 aprile per le offerte di rete mobile.

L’operatore, contestualmente, fa anche sapere che le offerte della gamma TIM Young si arricchiranno di 1 Giga di traffico gratuito per 30 giorni, attivabile ogni mese sino all’8 aprile 2019. Infine, le offerte della gamma TIM 60+ includeranno chiamate illimitate verso numeri mobili TIM nei weekend, offerta attivabile ogni mese sino all’8 aprile 2019.

I prezzi della nuova gamma Senza Limiti (TIM Senza Limiti, TIM Young Senza Limiti, TIM Junior Senza Limiti, TIM 60+ Senza Limiti e TIM International Senza Limiti) non subiscono alcuna variazione.