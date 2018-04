Garmin Forerunner 235 a quasi metà prezzo

Floriana Giambarresi,

Correre, fare ciclismo e attività sportive di qualunque genere significa probabilmente avere l’esigenza di monitorare quanto fatto, per migliorare costantemente la propria forma fisica, la salute e allenarsi in modo intelligente. Un orologio targato Garmin consente di fare tutto questo: denominato Garmin Forerunner 235, è protagonista di una super offerta su Amazon, che lo propone in giornata odierna a quasi metà prezzo, passando dai 349 euro ai 189 euro spedizione gratuita inclusa.

Garmin Forerunner 235 si fa notare per un design d’appeal con cinturini intercambiabili, presentandosi in tal modo come non solo uno smartwatch sportivo ma anche come un orologio da poter indossare durante tutta la giornata, in diversi contesti. Basato su uno schermo a colori impermeabile da 1,23 pollici con risoluzione di 215×180 pixel, il dispositivo dispone di un quadrante circolare e di cinque tasti ai lati che servono per controllarne le funzionalità e per avere accesso alle funzioni sportive. Compatibile con gli smartphone Android e iPhone, consente di ricevere le notifiche dal telefono, condizione particolarmente comoda quando si è fuori casa, ci si allena e non si vuole estrarre il dispositivo dalla tasca o dalla borsa.

Lo smartwatch di Garmin utilizza un sensore ottico a LED che misura la frequenza cardiaca al polso, consentendo a chi lo indossa di correre senza una fascia cardio; misura il numero di passi giornalieri effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate ed è capace di monitorare la qualità del sonno durante la notte, per aiutare a dormire sempre meglio nel tempo. Ma nessuno sportivo è uguale all’altro e ognuno ha il suo obiettivo da raggiungere: per questo, Garmin Forerunner 235 mette a disposizione allenamenti avanzati e piano di allenamento, per migliorarsi costantemente e arrivare laddove si desidera.

Forerunner 235 fornisce dati per un’analisi dettagliata della forma fisica: stima il VO2 max, elaborando dati come la velocità della corsa, battiti al minuto e variabilità della frequenza cardiaca per fornire una stima del volume massimo di ossigeno che è possibile consumare al minuto. A disposizione dell’utente la possibilità di scaricare gratuitamente quadranti, app e widget per personalizzare e arricchire sempre l’orologio. La batteria a bordo, ricaricabile, può durare fino a un massimo di 11 giorni.

Comodo da indossare, ricco di funzionalità, facile da usare, trattasi di uno smartwatch sportivo ben fatto, utilizzabile in tutte le condizioni atmosferiche, che vuole rappresentare una buona scelta per chi desidera mantenersi in forma. Scelta che, approfittando dell’offerta odierna su Amazon, consente di acquistarlo a un prezzo quasi dimezzato.