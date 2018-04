Mercato PC ancora in calo, bene HP e Lenovo

Floriana Giambarresi,

Il mercato dei PC è in declino per il 14esimo trimestre consecutivo, secondo la società di ricerche Gartner, ovvero dal secondo trimestre del 2012. Le spedizioni dei computer Windows sono diminuite a livello globale nei primi tre mesi del 2018, mentre quelle dei Mac di Apple sono rimaste praticamente stabili. Pervenuti anche i dati di IDC, che segnalano però un andamento invariato.

Si apprende che i produttori di PC globali hanno spedito 61,7 milioni di unità nel periodo relativo al Q1 2018, un calo dell’1,4% su base annua e raggiunto per il quattordicesimo trimestre consecutivo. Secondo Gartner, la principale motivazione di tale flessione è dovuta alla Cina, dove le spedizioni dei computer sono diminuite del 5,7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Questo a causa «di alcune imprese statali e di grandi dimensioni che hanno rinviato nuovi acquisti e aggiornamenti, in attesa di nuove politiche e di nuove assegnazioni da parte dei funzionari dopo la sessione del Congresso nazionale del popolo, all’inizio di marzo».

Vi sono comunque altri fattori che contribuiscono al declino di questo trimestre passato, tra cui la carenza di componenti e una spesa in aumento per i materiali che si traduce in prezzi dei PC più elevati. L’unico fattore costante di ogni trimestre sembra che il PC semplicemente non sia così in voga come una volta.

Per quanto concerne i produttori di PC, secondo Gartner HP ha spedito più computer di tutti gli altri competitor raggiungendo una quota del mercato del 20,8%, con una crescita su base annua del 2,8%; è seguita da Lenovo, con il 20% del market share e una crescita dello 0,3%, e da Dell che conquista il terzo posto con il 16% di quota e una crescita considerevole di oltre il 6,5% rispetto al medesimo trimestre dell’anno precedente. Apple ha distribuito circa 4,26 milioni di Mac nel primo trimestre del 2018, rispetto ai 4,2 milioni di Mac dello stesso trimestre dell’anno scorso, segnando un aumento dell’1,5% e una quota di mercato pari al 6,9%. Seguono Asus (6,3%), Acer (6,2%) e altri produttori.

Anche IDC ha rilasciato le proprie stime in queste ore e, come spesso accade, sono diverse da quelle di Gartner. I numeri IDC suggeriscono che le spedizioni globali di PC in tutto il mondo sono rimaste invariate, con 60,38 milioni di PC spediti durante il primo trimestre del 2018, numero in lieve calo rispetto ai 60,39 milioni del trimestre di un anno fa. Secondo le sue analisi, Apple però è al quinto posto della classifica, sotto Acer, avendo registrato un calo del 4,8%.