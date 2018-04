OnePlus 5T è sold out in tutta Europa

Cristiano Ghidotti,

Presentato nel novembre scorso, OnePlus 5T ha venduto bene, molto bene, stando a quanto afferma il produttore. Con un comunicato ufficiale viene infatti reso noto oggi che lo smartphone è sold out in tutta Europa e in Nord America. Le scorte destinate alla distribuzione nel vecchio continente sono finite, nonostante uno stock minimo sia ancora disponibile attraverso alcuni operatori e partner retail.

OnePlus 5T è dunque il dispositivo venduto più velocemente nella storia del gruppo. Un successo, secondo l’azienda, legato alla volontà di offrire un telefono costruito e progettato sulla base dei feedback raccolti dalla community, così da andare incontro ai desideri e alle necessità dell’utente finale. Questo ha permesso nel 2017 di raddoppiare il fatturato rispetto all’anno precedente, superando la quota di 1,4 miliardi di dollari. Hanno giocato un ruolo importante le nuove partnership siglate con operatori come Telia in Svezia e Amazon per il mercato tedesco. Queste le parole di Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus.

OnePlus è nata da una semplice idea: dare alle persone il miglior smartphone possibile, uno straordinario equilibrio tra potenza e design. Abbiamo sempre lavorato a stretto contatto con la nostra community, ascoltando e implementando i feedback, e questa è proprio una delle ragioni del successo di OnePlus 5T. Vorrei quindi ringraziarli per averci aiutato a migliorare costantemente e a guidare la nostra crescita in Europa.

È dunque tempo di iniziare a parlare della prossima generazione ovvero di OnePlus 6. Le indiscrezioni fanno riferimento ad un annuncio fissato per il 5 maggio. Il nuovo modello avrà quasi certamente un notch a ritagliare il display 19:9 da 6,3 pollici nella parte superiore, mentre nel resto della scheda tecnica le conferme riguardano il processore Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB di RAM e una memoria interna da ben 256 GB per lo storage.