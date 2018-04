Tesla Model Y in produzione da fine 2019?

Filippo Vendrame,

Tesla sta ancora affrontando le molte difficoltà nel mandare a regime la produzione della sua Model 3. Tuttavia, la dinamica società di Elon Musk sta già pensando al futuro e precisamente al debutto della Tesla Model Y. Trattasi di un crossover elettrico basato sulla meccanica della Model 3 che si speculava potesse arrivare entro il 2020. Secondo Reuters, la produzione potrebbe iniziare già nel novembre del 2019.

La fonte riferisce, infatti, che l’azienda americana avrebbero iniziato a parlare con i fornitori diramando loro alcune specifiche dei componenti della nuova autovettura, per vagliare poi le migliori offerte. Trattasi di una procedura normale che solitamente si effettua un paio di anni prima rispetto all’inizio della produzione di serie di un modello. Tuttavia, Tesla sarebbe intenzionata a stringere i tempi e secondo la fonte questa accelerazione è tecnicamente possibile visto che la Model Y si basa sulla meccanica della Model 3. La società non avrebbe condiviso con i fornitori molti dettagli sul programma della Tesla Model Y se non che l’auto sarà costruita nello stabilimento di Fremont, in California.

Questo potrebbe rappresentare un problema poiché la fabbrica di Fremont ha una capacità di circa mezzo milione di auto all’anno. Per quella data, l’attuale capacità produttività della fabbrica potrebbe essere assorbita totalmente dalla produzione delle Model S, Model X e delle Model 3. A febbraio Elon Musk aveva dichiarato che avrebbe condiviso ulteriori piani per il lancio della Model Y entro 6 mesi. Probabilmente, in questi piani c’è anche l’annuncio della costruzione di una nuova fabbrica. Alcune indiscrezioni, infatti, parlerebbero addirittura di una fabbrica in Cina.

Il fatto che la produzione possa iniziare nel novembre del 2019 non significa automaticamente che quella è anche la data ufficiale del debutto di questo modello. La Model 3, per esempio, è stata annunciata nel 2016 e le sue consegne sono iniziate solamente verso la fine del 2017. Probabile, dunque, che l’effettivo debutto arrivi solamente dopo almeno 6 mesi e quindi verso metà del 2020.

La presentazione della Model Y dovrebbe avvenire durante un evento tra il 2018 e l’inizio del 2019.