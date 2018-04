GTA 4: Rockstar spegne la radio Vladivostok FM

Cristiano Ghidotti,

Ci sono giochi destinati a lasciare un segno e GTA 4 è senza alcun dubbio uno di questi. Il capolavoro di Rockstar Games tra pochi giorni compirà dieci anni: Niko Bellic è arrivato a Liberty City alla fine dell’aprile 2008, stabilendo nuove regole e un nuovo standard per tutti i titoli open world che hanno fatto la loro comparsa successivamente. Si torna a parlarne non solo per l’imminente compleanno, ma anche per una questione legata alla colonna sonora.

Come ben sanno tutti coloro che hanno provato il titolo, mettendosi alla guida di un veicolo è possibile scegliere la stazione radio da ascoltare. In rotazione brani musicali di vario genere, introdotti da intermezzi curati da disc jockey. La software house conferma che, a causa della scadenza di alcune licenze ottenute all’epoca, Vladivostok FM perderà gran parte delle canzoni trasmesse. È stata per un decennio la scelta preferita da tutti gli amanti delle sonorità tipiche della Russia, della Bielorussia, dell’Ucraina e di altri paesi dell’Est Europa. A chi vuol farsi un’idea basta un click sul filmato in streaming di seguito.

I giocatori non rimarranno in ogni caso a bocca asciutta: Rockstar Games ha confermato al portale Kotaku che i brani eliminati saranno rimpiazzati da alcune new entry, senza però specificare quali e in che modo. Di seguito quanto affermato dallo sviluppatore.