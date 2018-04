LG V35 ThinQ, prime informazioni sullo smartphone

Luca Colantuoni,

Il 2 maggio verrà annunciato il G7 ThinQ, ma il produttore coreano ha già pianificato il lancio del V35 ThinQ, successore del V30 ThinQ presentato al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il sito AndroidHeadlines ha ottenuto le prime informazioni sullo smartphone, oltre alla conferma del nome. Secondo alcune indiscrezioni, un prototipo del dispositivo è stata mostrato durante l’importante manifestazione spagnola a fine febbraio.

In base ai documenti interni di LG, il V35 ThinQ avrà uno schermo OLED da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), rapporto di aspetto 18:9 e screen-to-body ratio dell’80%. A differenza del G7 ThinQ non è previsto il notch nella parte superiore del display. Nessuna novità è prevista per il design e i materiali. Al lancio saranno disponibili due colori: nero e grigio. Le vere novità del nuovo modello riguarderanno la doppia fotocamera posteriore. LG ha scelto due sensori da 16 megapixel, abbinati ad un obiettivo con apertura f/1.6 e ad un grandangolo (107 gradi), come per il G7 ThinQ.

Ovviamente ci saranno tutte le funzionalità IA per la fotocamera, tra cui il riconoscimento automatico dell’oggetto inquadrato e della scena con i suggerimenti per i vari parametri di scatto. Il produttore migliorerà quelle già offerte dal V30 ThinQ e ne aggiungerà altre che consentiranno di ottenere foto perfette in qualsiasi condizione di luce. Non mancherà un comparto audio Hi-Fi, caratteristica distintiva della serie V, con un Quad DAC a 32 bit (ESS Sabre 9228). Grazie ai microfoni integrati nel phablet sarà possibile impartire comandi vocali da un distanza massima di circa 5,2 metri.

Al momento non ci sono informazioni su prezzo e data di annuncio per il nuovo LG V35 ThinQ. Ulteriori indiscrezioni verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi mesi.