OnePlus 6, il design bezel-less svelato dai case

Floriana Giambarresi,

Mentre OnePlus ha iniziato una campagna teaser per il suo prossimo smartphone di punta, un certo numero di nuovi case protettivi sembra rivelare il design finale dell’OnePlus 6, che sarà bezel-less, ovvero caratterizzato da un display senza cornici in cui spiccherà un notch.

Le custodie Olixar vendute da MobileFun mostrano sia la parte frontale che quella posteriore dell’OnePlus 6, dunque rivelano il look del dispositivo nella sua interezza. Partendo dal pannello frontale, il design conferma le precedenti indiscrezioni circa la presenza di uno schermo privo di cornici ma dotato di una piccola tacca in alto, come visto per la prima volta in iPhone X, che a sua volta ospita la fotocamera frontale e un altoparlante in-ear.

Per quanto concerne la parte posteriore del device, il prossimo smartphone di OnePlus disporrebbe di una nuova struttura in vetro che probabilmente si tradurrà in un supporto per la ricarica wireless, senza fili. Inoltre, OnePlus 6 includerebbe una doppia fotocamera (dual-camera) con configurazione verticale abbinata a un flash a LED bicolore. In basso si troverebbe il sensore di impronte digitali che ricorda le dimensioni del lettore a bordo sui Samsung Galaxy S9 e S9 +. Il telaio del telefono presenterebbe sul lato sinistro i tasti dedicati al volume e, su quello destro, il pulsante per l’accensione e lo spegnimento. Dovrebbe infine essere presente la porta USB Type-C posizionata in basso.

OnePlus 6 dovrebbe essere annunciato ufficialmente il 6 maggio con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 845 e 8 GB di RAM; inoltre, pare che sarà disponibile anche una variante con storage da 256 GB, oltre alle configurazioni da 64 GB e 128 GB. Sulle specifiche tecniche, si vocifera che la dual-camera si basi su un sensore principale da 20 megapixel e uno secondario da 16 megapixel, entrambe con apertura f/1.7, mentre la fotocamera frontale per i selfie e le videochiamate dovrebbe avere una risoluzione da 20 megapixel. Il display dovrebbe essere un AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione da 2280 x 1080 pixel.