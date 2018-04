Samsung Galaxy J2 Pro, smartphone senza Internet

Luca Colantuoni,

Gli smartphone diventano sempre più potenti e permettono di effettuare cose inimmaginabili fino a qualche anno fa. Samsung crede però che alcune categorie di utenti non hanno bisogno di determinate funzionalità, nemmeno della connessione ad Internet. Il nuovo Galaxy J2 Pro, indirizzato principalmente agli studenti, non ha infatti connettività 3G, LTE e WiFi.

Il Galaxy J2 Pro potrebbe essere definito un feature phone con Android. Gli utenti possono effettuare chiamate, inviare SMS e scattare foto, ma non possono visualizzare una pagina web o utilizzare app che necessitano di una connessione ad Internet. Il produttore ha preinstallato il dizionario offline Diodict 4 che aiuta gli studenti ad apprendere i vocaboli in coreano e inglese. Altre categorie di persone che potrebbero apprezzare lo smartphone sono gli anziani e i genitori che vogliono dare un telefono senza connettività ai loro figli.

Il Galaxy J2 Pro possiede uno schermo Super AMOLED da 5 pollici con risoluzione qHD (960×540 pixel) e integra un processore quad core a 1,4 GHz, affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel. La batteria ha una capacità di 2.600 mAh. Il comunicato di Samsung non chiarisce se è presente almeno il modulo GPS che può essere sfruttato per le mappe offline.

Non è nota la versione del sistema operativo installata. Lo smartphone è disponibile in due colori: nero e oro. Nonostante l’assenza di connettività, il prezzo è piuttosto elevato: 199.100 won, circa 150 euro, tasse escluse. Improbabile la distribuzione del Galaxy J2 Pro al di fuori della Corea.