Surface Pro 4, supporto completo al Surface Dial

Filippo Vendrame,

Microsoft ha finalmente introdotto il supporto completo al Surface Dial anche per il suo Surface Pro 4 che adesso lo riconoscerà automaticamente una volta appoggiato allo schermo. Il Surface Dial è un accessorio presentato in occasione del lancio del Surface Studio. Esteticamente può sembrare una sorta di manopola da appoggiare direttamente sullo schermo, ma grazie ad una connessione Bluetooth con il computer permette di accedere rapidamente ad una serie di strumenti avanzati dedicati prevalentemente al disegno sullo schermo. Uno strumento, dunque, pensato specificatamente per i creativi.

In ogni caso, il Surface Dial permette anche di scorrere rapidamente le pagine web e di modificare il volume di svariate app di Windows 10. Sfortunatamente, gli sviluppatori per il momento hanno snobbato questo strumento e solo Adobe, di recente, ha deciso di supportarlo all’interno del suo Photoshop. Il supporto a questo interessante accessorio è arrivato attraverso un nuovo aggiornamento firmware dell’ibrido della casa di Redmond che ha apportato anche alcune migliorie alla gestione dello schermo. Il supporto completo al Surface Dial per il Surface Pro 4 doveva debuttare già all’inizio del 2017 ma a causa di problemi non ben precisati è arrivato solo molto dopo.

Il Surface Pro 2017, invece, già dispone nativamente del supporto completo a questo accessorio. Secondo i piani originali del gigante del software, anche il Surface Book di prima generazione doveva ricevere il supporto on screen al Surface Dial ma per il momento non è ancora arrivato alcun aggiornamento in tal senso.

L’aggiornamento firmware è attualmente in distribuzione ed una volta disponibile sarà possibile scaricarlo ed installarlo attraverso Windows Update.