Uber, spuntano altri 20 milioni di dati violati

Floriana Giambarresi,

Una violazione dei dati risalente al 2016 ha rivelato illecitamente nomi, numeri di telefono e indirizzi e-mail di oltre 20 milioni di persone che usano Uber negli Stati Uniti, come comunicato in queste ore dalla Federal Trade Commission, che ha bacchettato la compagnia per non aver rivelato prima la fuga di dati.

Dopo il caso clamoroso del 2014 che coinvolse ben 57 milioni di clienti Uber, un data breach che la multinazionale tentò di nascondere pagando un riscatto agli hacker, è stato scoperto che proprio mentre le autorità stavano indagando sulla questione è emerso un nuovo caso che Uber non ha mai segnalato: «dopo aver ingannato i consumatori in materia di privacy e sicurezza, Uber ha aggravato la sua cattiva condotta, non comunicando alla Commissione di aver subito un’altra violazione dei dati nel 2016 proprio mentre la Commissione stava indagando sulla violazione del 2014», ha detto Maureen Ohlhausen, il presidente della FTC.

Nello specifico, come si legge nella denuncia, sono state violate le informazioni personali non crittografate di piloti e conducenti Uber statunitensi, informazioni che includevano 25,6 milioni di nomi e indirizzi email, 22,1 milioni di nomi e numeri di telefono e 607 mila nomi e numeri delle patenti di guida. Il nuovo tentativo di nascondere quanto accaduto porta la Federal Trade Commission a specificare che la società potrebbe essere soggetta a sanzioni civili qualora non dovesse notificare eventuali indicenti futuri, e in ogni caso dovrà revisionare il modo in cui tutela i dati dei propri utenti e conducenti.

Prosegue così un periodo davvero tumultuoso per Uber, che lo scorso anno ha estromesso il suo co-fondatore Travis Kalanick in seguito alle accuse che l’azienda avesse creato, sotto la sua guida, un ambiente ostile per le dipendenti donne. Lo scorso agosto Dara Khosrowshahi è stata nominata nuovo amministratore delegato, promettendo una gestione dell’impresa più trasparente.

«Sono lieto che pochi mesi dopo aver annunciato questo incidente, abbiamo raggiunto una rapida risoluzione con la FTC che ritiene Uber responsabile degli errori del passato imponendo nuovi requisiti che ragionevolmente si adattano ai fatti», ha così commentato l’amministratore delegato di Uber Tony West in una dichiarazione via email.