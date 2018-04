Arriva God of War, esclusiva PS4 di lusso

Cristiano Ghidotti,

Ufficialmente manca ancora una settimana al debutto di God of War, ma la stampa specializzata e gli addetti ai lavori hanno già avuto modo di mettere le mani su quello che si prospetta come uno dei migliori titoli della stagione. Un’esclusiva di lusso per il catalogo PS4, un reboot per la serie che introduce nuovi elementi a livello di gamplay e non solo.

Per ingannare l’attesa dell’uscita possiamo dare uno sguardo in anteprima alle recensioni fin qui pubblicate: la media di Metacritic assegna a God of War un 94. Un punteggio d’eccellenza, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in fase di sviluppo e non solo. Anche la componente narrativa ha il suo peso: Kratos si trova alle prese con suo figlio, Atreus, con il compito di istruirlo e al tempo stesso di tenere sotto controllo la propria rabbia. Cambia anche l’ambientazione rispetto a quanto visto in passato, con un salto dalla mitologia greca a quella norrena, ricca di spunti per raccontare una storia del tutto inedita.

Si parla di una delle migliori uscite per questa generazione videoludica, un nuovo capitolo per la serie, che introduce novità a livello di gameplay come l’interazione tra i due protagonisti ed elementi ispirati all’universo dei giochi di ruolo. Cambia anche la gestione della telecamera, non più fissa ma ora libera di muoversi sopra la scena. Le recensioni parlano inoltre di un comparto tecnico d’eccellenza e di uno stile meno “gore” rispetto al passato, nonostante il tasso di violenza mostrato durante le fasi di gioco rimanga elevato.

God of War è cresciuto e a quanto pare l’ha fatto nella giusta direzione, imboccando la strada migliore, ampliando i propri orizzonti e rinnovandosi anziché ostinarsi a rimanere ancorato a una formula collaudata, ma che rischiava di mostrare i segni del tempo. L’appuntamento con l’uscita è fissato per il 20 aprile.