Xiaomi Black Shark, smartphone per giocare

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha annunciato in Cina un nuovo smartphone di fascia alta. Non si tratta dell’atteso Mi 7, ma di un modello per il mobile gaming. Il Black Shark possiede un design piuttosto originale e alcune interessanti caratteristiche che permettono di sfruttare al meglio tutta la potenza del dispositivo. Lo smartphone, offerto in due versioni, è sostanzialmente la risposta di Xiaomi al Razer Phone.

Il Black Shark ha uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Sulla parte posteriore c’è il logo S che si illumina durante le sessioni di gioco e quando viene ricevuta una chiamata o altre notifiche. Lo spessore è superiore alla media (9,25 millimetri) perché all’interno è presente un sistema di raffreddamento a liquido che mantiene la temperatura del processore Snapdragon 845 sotto gli 8° C. Il pulsante dedicato sul lato sinistro permette di attivare la modalità che offre le massime prestazioni. Con il lettore di impronte digitali nella cornice inferiore è possibile invece attivare/disattivare alcune funzionalità, come il silent mode e il do not disturb durante il gioco.

La dotazione hardware comprende 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x, 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1, doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 e 20 megapixel abbinati ad obiettivi con apertura f/1.75, fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura f/2.2, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo con amplificatori Hi-Fi, la porta USB Type-C e una batteria da 4.000 mAh. Le antenne sono state disposte ad X per evitare di bloccare il segnale quando lo smartphone viene impugnato con due mani in orizzontale.

Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Lo smartphone (colori Polar Night Black e Sky Gray) sarà disponibile in Cina dal 20 aprile. I prezzi sono 2.999 yuan (6GB+64GB) e 3.499 yuan (8GB+128GB). Gli utenti possono acquistare un gamepad con batteria da 150 mAh integrata che si collega direttamente al Black Shark e sfrutta la connessione Bluetooth. Il prezzo dell’accessorio è 179 yuan.