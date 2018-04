Apple Watch Series 2: riparazioni per i 42 mm

Marco Grigis,

Apple riparerà gratuitamente alcuni Apple Watch Series 2, a seguito di alcune problematiche relative alle batterie. È quanto riporta MacRumors, rendendo noti alcuni documenti interni del gruppo di Cupertino e inoltrati ai dipendenti degli Apple Store statunitensi. In particolare, l’iniziativa riguarda i modelli da 42 mm: in alcuni casi rari, infatti, la batteria potrebbe gonfiarsi fino a causare il sollevamento del display.

L’avvio del piano di riparazione sarebbe stato comunicato sia agli Apple Store che ai centri di riparazione autorizzati di terze parti. L’iniziativa riguarda, così come già ricordato, gli Apple Watch Series 2 da 42 mm, poiché pare che la problematica non coinvolga gli esemplari da 38. Secondo quanto riportato da MacRumors, un numero abbastanza esiguo di esemplari avrebbe subito il sollevamento e il distacco del display, a seguito dell’anomalo rigonfiamento della batteria. Da quanto si apprende, questa condizione non sarebbe immediatamente pericolosa per i proprietari di un orologio intelligente targato mela morsicata, ma è comunque necessario sottoporre il device a un intervento abbastanza tempestivo.

Il piano di riparazione coinvolgerà anche gli smartwatch non più in garanzia e, sempre secondo quanto rivelato da MacRumors, sarà inaugurato negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e in Europa, dove pare i modelli coinvolti siano maggiormente concentrati. L’iniziativa non coinvolge invece Apple Watch, già oggetto di una sostituzione analoga lo scorso anno, così come i più recenti Apple Watch Series 3.

La sostituzione della batteria e la riparazione del display non comporteranno alcun costo per l’utente. In attesa emergano ulteriori dettagli, è lecito ritenere che Apple sia pronta a valutare singolarmente ogni caso, per verificare le problematiche siano effettivamente derivanti da difetti di produzione e non imputabili all’utente stesso. La problematica è comunque nota da diverso tempo: i primi messaggi sul forum ufficiale Apple sono infatti apparsi alcuni mesi fa, sebbene il malfunzionamento al momento coinvolga un numero esiguo di acquirenti.