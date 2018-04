Design Week: THE CUBE, la selfie room di Bershka

Cristiano Ghidotti,

Rispettando una tradizione che va avanti rinnovandosi a ogni stagione ormai da decenni, con il Salone Internazionale del Mobile prende il via anche la Milano Design Week, un grande evento collettivo che per alcuni giorni (dal 17 al 22 aprile) anima l’intero capoluogo lombardo. Tra le molte iniziative organizzate, una in particolare strizza l’occhio al mondo e alle tendenze dei social: si chiama THE CUBE ed è un’installazione realizzata da Bershka, marca giovane del Gruppo Inditex.

Come si può intuire già dal nome si tratta di un cubo, uno spazio reale, concreto e tangibile, all’interno del quale immergersi in un ambiente virtuale e interattivo. Una struttura allestita in modo tale da accogliere una o più persone in contemporanea, frutto di un particolare gioco di specchi e schermi in alta definizione: una volta dentro è possibile scegliere fra otto ambientazioni differenti con le quali interagire in modo dinamico utilizzando la propria voce e muovendosi. Una volta definita la giusta location ci si può immortalare per condividere un selfie, una storia sui social oppure trasmettendo live l’esperienza a tutti i propri follower, accompagnata dall’hashtag #theselfieroom.

La selezione spazia tra fondali ipnotici, scenari colorati e background astratti, da attivare per entrare all’istante in un’altra dimensione, coinvolgente e interattiva. Si è così pronti a catturare un autoritratto dal taglio decisamente particolare.

Come si può vedere dal post allegato qui sotto, sui social (in particolare su Instagram) iniziano a fare la loro comparsa i primi selfie scattati all’interno dei suggestivi scenari di THE CUBE e accompagnati dall’hashtag #theselfieroom. A chi vuol fare altrettanto non resta che visitare il negozio milanese Bershka di Vittorio Emanuele.