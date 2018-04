Floriana Giambarresi,

Annunciato lo scorso mese in occasione di un evento a New York, Fitbit Versa è ora disponibile per l’acquisto nei negozi di tutto il globo, come lo store ufficiale di Fitbit e su Amazon. Il prezzo è di 199,99 euro per la versione standard e di 229,95 euro per l’edizione speciale dotata del supporto a Fitbit Pay.

Uno smartwatch particolarmente leggero, dal design moderno in metallo, funzionalità avanzate per il fitness e la salute e una batteria dall’autonomia fino a 4 giorni per singola durata, con una particolare attenzione alle donne e alle loro esigenze: queste le caratteristiche fondamentali di Fitbit Versa, alimentato dal sistema operativo Fitbit OS 2.0 che, con una dashboard ridisegnata offre una panoramica dei dati giornalieri e settimanali sulla salute e sulla forma fisica registrati, messaggi motivazionali orientati all’azione, suggerimenti e trucchi per aiutare chi lo indossa a raggiungere i propri obiettivi.

Resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, oltre alle nuove risposte rapide per gli utenti Android, il nuovo orologio di Fitbit dispone di numerose funzionalità intelligenti, tra cui le notifiche dalle app, dal calendario, dalle chiamate e dagli SMS; l’accesso allo store di applicazioni che incrementa le capacità del dispositivo, quadranti personalizzabili, musica con accesso a Deezer e Pandora e pagamenti in mobilità con il servizio Fitbit Pay, solo per l’opzione Fitbit Versa Special Edition.

Galleria di immagini: Fitbit Versa, immagini dello smartwatch

Non manca il monitoraggio della frequenza cardiaca 7 giorni su 7, 24 ore su 24, modalità di esercizio e monitoraggio della salute femminile, per controllare il ciclo mestruale e i sintomi, avendo un quadro più completo dei dati di salute e fitness in un unico luogo. «Riteniamo che Versa sia uno smartwatch che attirerà l’attenzione di massa, attirando nuovi utenti», ha dichiarato James Park, co-fondatore e CEO di Fitbit.