Honor 10, svelate le specifiche complete

Luca Colantuoni,

Il 19 aprile in Cina e il 15 maggio a Londra verrà presentato il nuovo top di gamma della sussidiaria di Huawei. Honor 10 avrà alcune caratteristiche in comune con il P20, tra cui lo schermo 18:9 e il processore, ma ci saranno differenze nel comparto fotografico. Le specifiche complete sono state svelate da TENAA, l’ente che rilascia le certificazioni per i dispositivi mobile venduti sul mercato cinese.

Honor 10 avrà ovviamente un telaio in alluminio e vetro. La tecnologia utilizzata per realizzare la cover posteriore permette di avere variazioni di tonalità e differenti riflessi in base all’inclinazione dello smartphone. Osservando l’invito inviato alla stampa specializzata, qualcuno ha ipotizzato che la variazione di colore possa essere ottenuta con un materiale sensibile alla temperatura. Lo schermo avrà una diagonale di 5,84 pollici, risoluzione full HD+ (2240×1080 pixel) e il notch nella parte superiore, mentre il processore sarà certamente il Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit), come si deduce dall’acronimo AI sull’invito.

La dotazione hardware comprende inoltre 4 e 6 GB di RAM, abbinati a 64 e 128 GB di memoria flash. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 16 e 24 megapixel, mentre quella frontale avrà una risoluzione di 24 megapixel. Ovviamente le funzionalità IA verranno sfruttate per migliorare la qualità degli scatti, ad esempio attraverso l’impostazione automatica dei parametri in base alla scena inquadrata. Oltre ai tradizionali moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE ci saranno il lettore di impronte digitali (nella cornice inferiore), la porta USB Type-C e gli altoparlanti stereo. Poche probabilità di trovare il jack audio da 3,5 millimetri.

La batteria avrà una capacità di 3.320 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.1. Nella documentazione di TENAA viene indicato solo il colore Silver, ma ci saranno altre opzioni cromatiche. Per conoscere prezzi e disponibilità bisogna attendere altri tre giorni.