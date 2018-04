Honor 7C e Honor 7A disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

Arrivano in Italia gli ultimi due smartphone economici del produttore cinese annunciati nelle scorse settimane. Honor 7C e Honor 7A condividono il design, alcuni componenti hardware e la versione del sistema operativo. La principale differenza è rappresentata dalla diagonale dello schermo. Entrambi hanno un prezzo inferiore ai 200 euro, una cifra molto interessante considerando la qualità costruttiva e le funzionalità offerte.

Entrambi gli smartphone hanno un telaio unibody in alluminio e uno schermo FullView con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. Honor 7C è leggermente più grande di Honor 7A, in quanto la diagonale del display è 5,99 pollici contro 5,7 pollici. Il design è praticamente identico, ma osservando meglio si nota la doppia fotocamera posteriore per il 7C. In realtà anche il 7A annunciato in Cina ha la stessa dual camera, mentre nel modello venduto in Europa manca la fotocamera secondaria.

Honor 7C integra un processore octa core Snapdragon 450, 3 GB di RAM, slot microSD, doppia fotocamera posteriore da 13 e 2 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM. Lo slot ibrido può ospitare la microSD e due SIM. Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la porta micro USB e il lettore di impronte digitali sul retro. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh.

Honor 7A integra invece un processore octa core Snapdragon 430. Tutte le altre specifiche sono identiche. Il sistema operativo installato sui due smartphone è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Entrambi permettono lo sblocco tramite riconoscimento facciale (Face Unlock). La funzionalità verrà attivata con un aggiornamento software. Honor 7C sarà disponibile dal 23 aprile a 179,00 euro, mentre Honor 7A potrà essere acquistato nel mese di maggio a 139,00 euro.