HyperloopTT: un condotto di test in Francia

L’iniziativa Hyperloop proposta da Elon Musk negli anni scorsi vede oggi impegnate alcune importanti realtà, al lavoro su un sistema di trasporti innovativo che un giorno non troppo lontano consentirà a passeggeri e merci di viaggiare all’interno di grandi condotti con velocità superiori a 1.100 Km/h. Una delle aziende coinvolte nel progetto si chiama Hyperloop Transportation Technologies (abbreviato HyperloopTT).

Oggi l’annuncio che sul territorio francese sta per essere installato un tracciato dalla lunghezza pari a 320 metri e con un diametro interno di 4 metri (il concorrente Virgin Hyperloop One di Richard Branson ne ha assemblato uno da 500 metri). Servirà come banco di prova per testare l’affidabilità e l’efficacia della tecnologia. Una seconda tratta da 1 Km sarà realizzata nel corso del 2019, elevata a 5,8 metri dal suolo. L’obiettivo è quello di alleviare il traffico di superficie facendo leva su un sistema innovativo ed efficiente, a impatto zero in termini di energia consumata e basato sul principio della levitazione magnetica per eliminare l’attrito tra i binari e i vagoni in movimento. Di seguito un filmato che mostra quanto siano imponenti i “tubi” di Hyperloop.

Quello che inizialmente poteva sembrare un’utopia, un’idea quasi irrealizzabile e dai connotati fantascientifici, pian piano sta prendendo corpo. Virgin Hyperloop One ha fissato per il 2020 l’inaugurazione della struttura in fase di allestimento negli Emirati Arabi Uniti: consentirà di viaggiare da Abu Dhabi a Dubai in soli 12 minuti, percorrendo oltre 120 Km. Fra le tratte prese in considerazione per una possibile realizzazione futura anche una che tocca l’Italia: dalla Sardegna alla Corsica, coprendo un totale pari a 451 Km con alcuni segmenti sottomarini, mantenuti in immersione a pochi metri di profondità dalla superficie grazie al principio del ponte di Archimede.