iPhone X: Apple aveva creato anche il modello oro

Marco Grigis,

Apple avrebbe voluto presentare anche un iPhone X dalla scocca oro, ma il device non è mai giunto nelle mani dei consumatori. È quanto emerge da alcuni documenti depositati alla FCC statunitense, emersi online negli ultimi giorni, pronti a dimostrare l’esistenza di un prototipo di questo modello. Non è dato sapere, tuttavia, perché la società di Cupertino non abbia effettivamente commercializzato l’esemplare.

Così come è noto, i dispositivi elettronici devono essere approvati dalla FCC prima della loro commercializzazione, per questa ragione Apple ha consegnato tutte le specifiche di iPhone X all’ente con diversi mesi d’anticipo rispetto alla presentazione dello scorso settembre, indicativamente tra giugno e luglio del 2017. Da un documento trapelato online, e ripreso da MacRumors, si apprende l’esistenza di un esemplare da 5.8 pollici con la scocca color oro, di una gradazione molto simile agli iPhone 8 dello stesso colore. Il gruppo di Cupertino, nonostante abbia ricevuto l’approvazione per questo device, non ha però provveduto all’effettiva distribuzione del modello.

Le ragioni di questa scelta non sono note, ma si sospetta l’azienda possa aver incontrato problemi di resistenza per la tonalità dorata, tale da impedirne l’immissione sul mercato. Un’eventualità, quest’ultima, già anticipata lo scorso anno da Ming-Chi Kuo, analista pronto a sottolineare diverse settimane prima del lancio gli intoppi incontrati dalla società per questa colorazione.

Si ipotizza la causa possa essere relativa allo scheletro in acciaio inossidabile di iPhone X: a differenza di iPhone 8, device che abbina al vetro l’alluminio anodizzato, il cambio di materiale per l’edizione da 5.8 pollici potrebbe aver determinato varie problematiche. Ed è forse per questa ragione che Apple non ha lanciato un iPhone X rosso in concomitanza con il nuovissimo iPhone 8 (PRODUCT)RED.

Chissà che Apple non sia riuscita a trovare una soluzione per i tre smartphone attesi a settembre, tutti con schermo edge-to-edge e di dimensioni comprese tra 5.8 e 6.5 pollici: non resta che attendere pochi mesi per scoprirlo.