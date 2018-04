Microsoft, nuovo aggiornamento 1805 per Xbox One

Filippo Vendrame,

Il prossimo grande aggiornamento software per la famiglia di console Xbox One non è ancora stato rilasciato, tuttavia, Microsoft pensa già al futuro ed ha annunciato il successivo step che porterà nuovi miglioramenti e nuove funzionalità a tutte le sue console di punta. Il nuovo aggiornamento è stato indicato con la numerazione 1805, il che significa che sarà finalizzato per il mese di maggio per essere, poi, rilasciato a giugno.

Contestualmente all’annuncio, Microsoft ha rilasciato agli Insider dell’Alpha Ring la prima build di questo aggiornamento. Al momento questa primissima build del nuovo update non include nuove funzionalità ma il gigante del software ha sottolineato che introdurrà moltissime nuove e fantastiche novità. L’annuncio dei dettagli di questo update è previsto per le prossime settimane ma sembra che la casa di Redmond si stia preparando per qualcosa di molto importante. Il nuovo step delle console Xbox One apparterà sempre al ramo di sviluppo di Windows 10 Redstone 4 e quindi il suo “cuore” sarà identico a quello dei PC che riceveranno in futuro Spring Creators Update.

Con questo nuovo annuncio, Microsoft mette in evidenza come stia premendo nuovamente l’acceleratore sullo sviluppo delle sue console per offrire ai possessori di questi prodotti una piattaforma sempre più completa ed in grado di andare in contro alle loro esigenze.

Si ricorda, infatti, che l’aggiornamento che dovrebbe essere rilasciato a breve includerà moltissime novità tutte focalizzate a migliorare l’esperienza di gioco. Update che sarà ugualmente disponibile per tutte le console Xbox One e dunque non solo per la versione originale ma anche per l’Xbox One S e per la potentissima Xbox One X.