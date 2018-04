Un nuovo smartphone Nokia X a fine aprile

Floriana Giambarresi,

Dopo aver svelato alcuni nuovi smartphone al MWC 2018 – tra cui il Nokia 6 (2018) e il Nokia 8 Sirocco, HMD Global si sta preparando ad annunciare un altro dispositivo mobile, probabilmente denominato Nokia X. Lo indicano alcuni teaser pubblicitari avvistati in Cina, dove il nuovo telefono sarà presentato ufficialmente alla fine di questo mese, ovvero il 27 aprile.

Le pubblicità in questione contengono un chiaro riferimento a Nokia X, con la lettera “X” formata dai profili laterali di due smartphone che si incrociano, che, in base a quanto è possibile notare, sembrano disporre di un corpo dal design sottile. Ciò che non è chiaro è se la X stia per il numero romano 10 oppure proprio per “X”, il che richiamerebbe uno smartphone già presentato da Nokia, il primo con cuore Android, realizzato con la collaborazione di Microsoft. Che HMD Global stia tentando di reinventare questo Nokia X?

Sfortunatamente, i teaser pubblicitari non rivelano altri dettagli sul dispositivo ma alcuni rapporti sul Web suggeriscono che Nokia X potrebbe essere uno smartphone di fascia media, venduto in varianti con 4 GB e 6 GB di RAM, e processori Qualcomm Snapdragon e MediaTek. Ci si attende inoltre un display 2.5D e un design in metallo. A differenza dell’originale, che gestiva una versione del software AOSP (Android Open Source Project), questo nuovo Nokia X dovrebbe essere alimentata dal tradizionale Android, molto probabilmente Android 8.1 Oreo.

Altre specifiche chiave come dimensioni dello schermo, risoluzione, processore, RAM, memoria, fotocamera e capacità della batteria devono ancora essere accertate ma dal momento che il lancio del dispositivo è così vicino, basterà attendere fino al 27 aprile per saperne di più a riguardo.