Razer Phone si aggiorna ad Android Oreo 8.1

Floriana Giambarresi,

Così come preannunciato, a partire dalla giornata odierna Razer Phone ottiene l’atteso aggiornamento ad Android 8.1 Oreo, che gli utenti riceveranno via OTA (over-the-air) entro l’arco di due settimane al massimo. Lo comunica Razer attraverso una nota inviata alla stampa.

Trattasi di una buona notizia per chiunque possieda un’unità dello smartphone per i gamer, dato che Android 8.1 Oreo introduce diverse funzionalità aggiuntive oltre a correggere una serie di bug riscontrati nelle precedenti versioni del noto sistema operativo di Google. Per verificare l’avvenuto aggiornamento, è sufficiente controllare la voce “Aggiornamento di sistema” nel menu di configurazione del telefono.

L’update in questione porta il meglio dell’esperienza attuale di Android sul Razer Phone. In tal modo, sarà possibile beneficiare di una veste grafica più intuitiva, di aggiornamenti vari per una migliore esperienza d’uso, di miglioramenti dell’app Dolby Atmos e del supporto per il widget di Netflix. L’aggiornamento offre inoltre il gaming a 120 Hz ai massimi livelli di intrattenimento e rende inoltre importanti patch di sicurezza e risoluzioni di bug.

Per chi non lo conoscesse, Razer Phone è uno smartphone dedicato soprattutto agli amanti dei giochi su mobile. Costruito attorno a un display da 5,72 pollici con risoluzione di 2560 x 1440 pixel, ha a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 835, affiancato da 8 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, espandibile via microSD fino a 2 terabyte. Presente poi una fotocamera frontale per i selfie da 8 megapixel e una fotocamera posteriore da 12 megapixel + 13 megapixel con flash LED dual tone e zoom ottico, e una batteria da ben 4000 mAh che supporta la ricarica rapida wireless (senza fili).