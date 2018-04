Samsung Smart TV da 55 pollici super scontata

Floriana Giambarresi,

Avere nel salotto di casa un televisore ampio 55 pollici e dotato di connessione a Internet, per la fruizione di funzionalità intelligenti come lo streaming di film e serie TV, significa disporre di un dispositivo di nuova generazione provvisto di tutti gli ultimi comfort. Una offerta odierna su Amazon mette a disposizione, a un prezzo conveniente, una Smart TV Samsung da 55 pollici provvista di tutto ciò: il prezzo passa dai 674 euro ai 519 euro con spedizione gratuita, con uno sconto dunque del 23%.

Dotata di un design ultra slim, con cornice super sottile ed elegante, la Smart TV Samsung serie KU6050 si basa sul sistema operativo Tizen per offrire agli utilizzatori un tv capace non solo di riprodurre in alta definizione i tradizionali contenuti sulle reti televisive, ma anche la possibilità di scaricare e fruire di app, giochi, musica e video in streaming, da servizi come ad esempio YouTube, Spotify e Netflix. A tal proposito, la risoluzione massima del pannello è di 4K Ultra HD, ovvero da 3840 x 2160 pixel.

Lo schermo a LED dalla diagonale di 55 pollici dispone della tecnologia di UHD Upscaling che ottimizza ogni tipologia di contenuti alla qualità d’immagine Ultra HD. Il supporto all’HDR offre poi più luminosità alle immagini, contribuendo a un maggiore realismo delle scene. La classe energetica è A, ovvero di 154 Kilowatt ora all’anno annuale, basato sul consumo del televisore utilizzato 4 ore al giorno per 365 giorni. Non manca nella dotazione il digitale terrestre DVB-T2 e porte USB, HDMI, Wi-Fi ed Ethernet.

Trattasi di una Smart TV completa, dal design minimalista, che si adatta perfettamente a ogni salotto di casa, soprattutto a quelli più moderni. Una comodità di cui è dunque possibile dotarsi approfittando del ribasso odierno su Amazon.