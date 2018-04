Cristiano Ghidotti,

Effetto nostalgia: un’altra console che ha fatto la storia dei videogiochi sta per tornare in una versione miniaturizzata per l’occasione. Si tratta del Mega Drive Mini, annunciato in occasione dell’evento SEGA Fes 2018 dal presidente Haruki Satomi. Il dispositivo è stato mostrato sul palco e arriverà in Giappone entro la fine del 2018, per poi giungere anche in occidente con tempistiche al momento non ancora confermate.

Sarà con tutta probabilità un successo, così come visto con i modelli NES Mini e SNES Mini di Nintendo. Lanciata alla fine degli anni ’80, la piattaforma è rimasta sul mercato per quasi un decennio, tracciando un solco indelebile sia nell’era dei 16-bit sia più in generale per quanto riguarda l’evoluzione dell’universo gaming. Al momento non è dato a sapere quali saranno i giochi preinstallati al momento del lancio. Nessun dettaglio neanche in merito al prezzo di vendita. Il funzionamento si baserà sulla tecnologia realizzata da AtGames per Genesis Flashback, riedizione della versione statunitense, con miglioramenti apportati alla resa grafica e alla fedeltà del comparto audio riprodotto.

Non è difficile immaginare che fra i titoli inclusi ci siano le prime uscite della serie Sonic the Hedgehog, con il riccio blu che ha fatto il suo debutto proprio su Mega Drive nel 1991. Volendo azzardare qualche altra ipotesi si può pensare a Phantasy Star e all’indimenticabile Shinobi. Va infine precisato che si tratterà di un prodotto ufficiale SEGA, non di uno dei diversi cloni di terze parti al momento già acquistabili online.