Vodafone TOBi, una IA per l’assistenza clienti

Filippo Vendrame,

Vodafone ha annunciato TOBi, un’assistente digitale sviluppato dall’azienda per il suo customer care. Trattasi di un potente strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare il servizio che Vodafone offre ai suoi clienti. Nello specifico, TOBi è in grado di rispondere alle domande più semplici ed immediate dei clienti, garantendo, così, un servizio di assistenza sempre attivo ad ogni ora del giorno. Nel caso il cliente ponesse una domanda al di fuori delle competenze di TOBi, l’assistente digitale metterà in comunicazione il cliente con un operatore umano.

TOBi, per interagire con le persone, utilizza un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che riconosce ed interpreta il linguaggio naturale delle persone. Questo assistente è anche in grado di imparare dai suoi errori in maniera tale da migliorare il suo modo di interazione con le persone in base a come la chiamata si evolve. Alla base di questo sistema di machine learning una rete neurale che è costantemente “allenata” da un team di Vodafone composto da esperti in Natural Language Processing e Machine Learning che lavora presso il Competence Center Vodafone di Pisa.

Il lancio di questo importante prodotto fa parte di un progetto di ampio respiro di Vodafone di voler rendere più immediate ed efficaci le relazioni digitali con i clienti, offrendo anche una navigazione più semplice ed immediata. TOBi è presente all’interno dei canali di assistenza digitale di Vodafone (app My Vodafone, social e sito web) ed ha saputo già dimostrare il suo valore.

Infatti, su oltre 1 milione e mezzo di visite mensili, l’assistente digitale è stato in grado di gestire in autonomia diverse tipologie di richieste da parte dei clienti come informazioni commerciali, gestione dei contatori, informazioni sui costi e tanto altro ancora.

Il valore di TOBi è stato riconosciuto anche dal Club CMMC (Customer Managament Multimedia Competence) che ha premiato Vodafone nelle categorie “ChatBot & AI Customer Service” e “Digital Age” per aver creato un servizio che integra perfettamente intelligenza artificiale con quella umana.