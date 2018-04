LG G7 ThinQ, immagine del notch

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano immagini sfocate del nuovo top di gamma che LG annuncerà il 2 maggio. Il noto leaker Evan Blass ha ora pubblicato su Twitter la prima foto in alta risoluzione del G7 ThinQ che mostra chiaramente il notch nella parte superiore dello schermo, la soluzione adottata da molti produttori per incrementare l’area visibile.

Il notch occupa circa un terzo della larghezza dello schermo. Al centro si nota la lente della fotocamera frontale, mentre alla sua destra c’è la fessura per l’auricolare. Gli altri due fori potrebbero essere riservati al LED di notifica e ai sensori di luminosità/prossimità. Gli utenti potranno tuttavia nascondere il notch, utilizzando una specifica opzione nelle impostazioni. In pratica le aree laterali verranno annerite per simulare una finta cornice. Sul lato destro è presente il pulsante di accensione che nel precedente LG G6 era sul retro, dove invece rimane il lettore di impronte digitali (sotto la doppia fotocamera, come si vede in questa immagine).

Il G7 ThinQ dovrebbe avere uno schermo MLCD+ da 6 pollici con risoluzione Quad HD+, processore Snapdragon 845, 4 o 6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, dual camera posteriore con sensori da 16 megapixel, flash LED e autofocus laser, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, batteria da 3.000 mAh con supporto alla ricarica wireless, altoparlanti stereo con audio Hi-Fi e porta USB Type-C.

Il suffisso ThinQ indica la presenza di funzionalità IA, come quelle del V30S ThinQ, tra cui Vision AI e Voice AI per il riconoscimento automatico della scena e della voce. Non mancheranno funzionalità più tradizionali, come sticker 2D/3D, modalità manuale, Live Photo e la modalità Ritratto (anche per la fotocamera frontale). Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo. Cinque i colori previsti al lancio: Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue, Moroccan Blue (Matte) e Raspberry Rose.