Nokia 6.1 arriva in Italia con Google Home Mini

HMD Global ha annunciato la disponibilità del nuovo Nokia 6.1 in tutti i migliori negozi di elettronica italiani. Lo smartphone, noto anche come Nokia 6 (2018), era stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona insieme ai Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco. Gli utenti che acquisteranno il dispositivo riceveranno in regalo lo speaker Google Home Mini. Il produttore finlandese ha inoltre confermato l’arrivo di Android Oreo sul Nokia 3.

Il Nokia 6.1 è la versione aggiornata del Nokia 6, rispetto al quale sono stati apportati diversi miglioramenti. Lo smartphone possiede un telaio unibody in alluminio 6000 che resiste maggiormente agli urti e alle cadute. Il processo di anodizzazione e la rifinitura con dettagli dorati dona inoltre un look unico e inconfondibile. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 3, processore octa core Snapdragon 630, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel e un obiettivo con ottica Zeiss, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. Grazie alla funzionalità Dual-Sight è possibile utilizzare le due fotocamere in contemporanea ed ottenere i cosiddetti bothie. Nel secondo trimestre verrà rilasciato un aggiornamento che attiverà il riconoscimento facciale. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo (Android One) in versione stock. Il prezzo è 279,00 euro.

Chi acquisterà il Nokia 6.1 tra il 16 aprile e il 31 luglio 2018 può richiedere un Google Home Mini in regalo sul sito www.promo-smartphone.it. Gli utenti devono compilare il form inserendo tutti i dati necessari, come indicato nel punto 7 del regolamento.

HMD Global ha inoltre comunicato che, a partire dal prossimo 23 aprile, verrà avviata la distribuzione di Android Oreo per il Nokia 3. Lo smartphone può essere acquistato sullo store online a 159,00 euro con custodia pieghevole in omaggio.