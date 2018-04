AirPods: presto un case con casse integrate?

Marco Grigis,

Apple potrebbe lanciare una versione del case di AirPods, la custodia che provvede alla ricarica delle batterie degli auricolari, dotata di speaker Bluetooth. È quanto si apprende da un nuovo brevetto, scovato da CultOfMac, con cui la società di Cupertino illustra un sistema di riproduzione tramite piccoli altoparlanti, collegati a iPhone senza fili. Naturalmente, come tutti i brevetti targati mela morsicata, non è detto che il progetto venga effettivamente tradotto in un prodotto reale.

Come di consuetudine, la registrazione è stata sottoposta all’US Patent and Trademark Office. Dagli schemi di design allegati alla documentazione, si apprende come il rinnovato case per AirPods possa incorporare, sulla sua superficie inferiore, due piccole fessure. Queste ultime ospiteranno due casse Bluetooth, per la riproduzione di musica in mobilità tramite un collegamento senza fili a iPhone o al proprio dispositivo iOS preferito.

Da quanto si apprende dalla registrazione, la tecnologia potrebbe essere sviluppata affinché supporti il pairing con dispositivi multipli: l’utente potrebbe approfittare dell’ascolto di musica contemporaneamente con le cuffie e con le casse o, ancora, associare gli auricolari a un iPhone e gli altoparlanti a un iPad.

Da tempo si parla di una possibile rivoluzione per la custodia delle cuffie AirPods, ad esempio con un dispositivo abilitato alla ricarica wireless, da adagiare su AirPower o altri Pad compatibili, che potrebbe a breve apparire sul mercato. La proposta con altoparlanti integrati, tuttavia, appare assai più remota: date le piccole dimensioni del case, la qualità audio potrebbe essere abbastanza ridotta, un fatto che potrebbe essere lontano dalle aspettative del gruppo di Cupertino.

Al momento, non vi sono precise indicazioni su una possibile produzione e commercializzazione del device, considerando come Apple registri numerosi brevetti senza poi tradurli effettivamente in un dispositivo acquistabile. Non resta, di conseguenza, che attendere nuove indiscrezioni o leak dalle parti di Apple Park.