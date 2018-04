Amazon International Shopping, acquisti dagli USA

Filippo Vendrame,

Amazon ha lanciato il programma “International Shopping” all’interno della sua applicazione per dispositivi iOS ed Android e della versione web per smartphone. Trattasi di un’iniziativa volta a consentire alle persone che abitano in un Paese dove il colosso dell’ecommerce non è presente, di poter comunque fare acquisti all’interno di Amazon.com. In realtà, i vantaggi sono per tutti i clienti Amazon, in quanto il programma “International Shopping” è accessibile a tutti, anche ai clienti italiani.

Dopo, infatti, aver scaricato ed installato l’app “Amazon Shopping“, sarà sufficiente cliccare sul pulsante in alto a sinistra, selezionare “Impostazioni” dal menu laterale che comparirà e poi scegliere ancora “Paese e lingua“. A quel punto non rimarrà altro da fare che cliccare su “Paese” e scegliere “Acquisti internazionali“. Come ultimo passaggio sarà richiesto di scegliere la lingua visto che l’Italiano non è supportato. A questo punto, attraverso l’app sarà possibile scoprire tutti i prodotti acquistabili presso lo store americano che possono essere spediti in Italia.

I prezzi possono essere visualizzati in euro e saranno esplicitati anche i costi di spedizione e gli eventuali extra per la dogana. Il programma “International Shopping” al momento supporta solo 5 lingue e 25 valute. Tuttavia, utilizzando l’inglese non si presentano problemi. Le altre lingue supportate sono lo spagnolo, il cinese semplificato, il tedesco e il portoghese brasiliano. Amazon fa sapere che nel corso del 2018 arriveranno i supporti a più lingue e più valute.

I clienti possono scegliere tra diverse opzioni di spedizione, a seconda della rapidità con cui desiderano che il loro pacco arrivi. Sarà Amazon a coordinare i corrieri e i servizi di sdoganamento per conto del cliente che quindi non sarà vincolato da alcuna incombenza burocratica.