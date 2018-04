Filippo Vendrame,

Il CEO di Amazon, Jeff Bezos, ha rivelato nella sua lettera annuale agli azionisti che la sua azienda ha oltre 100 milioni di iscritti al programma Amazon Prime. Trattasi della prima volta che il colosso dell’ecommerce rivela il numero di abbonati a Prime da quando la società ha lanciato questo servizio. Per anni, infatti, gli analisti hanno provato ad ipotizzare il numero degli utilizzatori di Prime ma finalmente la società ha voluto mettere nero su bianco questo dato molto importante.

Secondo Jeff Bezos, inoltre, il 2017 è stato il miglior anno in assoluto per il servizio Prime, sia in termini di vendite di prodotti che di nuove sottoscrizioni. Un risultato che sottolinea il successo di un prodotto su cui Amazon ha sempre voluto investire molto. Amazon Prime, si ricorda, è un programma in abbonamento che offre una serie di servizi di valore aggiunto che vanno anche ben oltre i semplici vantaggi per lo shopping online. I contenuti di questi servizi extra possono variare da Paese a Paese. In Italia, per esempio, tutti coloro che aderiscono a questo servizio possono contare non solo su spedizioni rapide e gratuite su milioni di prodotti ma anche sull’accesso alla TV in streaming di Prime Video, su di uno spazio cloud illimitato per l’archivio fotografico personale, su contenuti in-game senza costi aggiuntivi con Twitch Prime, sull’accesso anticipato alle Offerte Lampo e su molto altro ancora.

Il tutto ad un costo annuo di 36 euro. Amazon Prime, dunque, è una sorta di club esclusivo che offre tanti vantaggi per tutti i suoi clienti più fedeli che scelgono la sua piattaforma di ecommerce per gli acquisti.

Per consentire alle persone di testare tutti i vantaggi di questo “club”, Amazon permette ai nuovi iscritti di provare tutti i vantaggi gratuitamente per un mese.