Nokia 7 Plus e Nokia 1 debuttano in Italia

Filippo Vendrame,

I nuovi Nokia 7 Plus e Nokia 1 debuttano ufficialmente in Italia. Trattasi di due smartphone Android che la casa finlandese aveva presentato durante lo scorso Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Entrambi i prodotti sono, adesso, disponibili all’acquisto presso tutte le principali catene di elettronica al prezzo di 399 euro e di 99 euro.

Nokia 7 Plus

Trattasi di uno smartphone Android di fascia media molto raffinato. Il design segue la moda attuale e vede ridurre al minimo le cornici per lasciare spazio all’ampio display da 6 pollici con risoluzione Full HD+ (2160×1080 pixel) e aspect ratio da 18:9.

HMD Global che ha realizzato lo smartphone, ha prestato molta cura al design e alla qualità del materiali. Il Nokia 7 Plus, infatti, dispone di un telaio in alluminio serie 6000 e la cover posteriore si caratterizza per un particolare rivestimento che al tatto offre una sensazione simile alla ceramica ma che allo stesso tempo migliora il grip. Cuore pulsante del Nokia 7 Plus un processore Qualcomm Snapdragon 660 a cui Nokia ha abbinato 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria Flash espandibile attraverso le classiche memorie microSD.

Ovviamente non mancano WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE, jack audio, USB Type-C e il sensore per le impronte. Fiore all’occhiello, come da tradizione Nokia, il reparto fotografico. Posteriormente, infatti, spicca una dual camera con ottiche Zeiss da 12 e 13MP. Frontalmente, invece, spicca un sensore da 16 MP per selfie di qualità. Da evidenziare la presenza della funzionalità Dual-Sight che sfrutta le fotocamere per ottenere i bothie.

Infine, la batteria da 3.800 mAh è in grado di assicurare una buona autonomia. Sul fronte software, Nokia 7 Plus dispone di Androdid Oreo in versione “Android One“, cioè in una declinazione praticamente stock e senza le personalizzazioni del produttore.

Nokia 1

Il Nokia 1 è uno smartphone Android di fascia bassa ma che comunque sulla carta punta a voler offrire una buona esperienza d’uso. Questo smartphone, infatti, è dotato della versione “Go Edition” di Androd Oreo, dunque una variante del sistema operativo di Google espressamente progettata per funzionare su dispositivi con specifiche tecniche di basso profilo.

Sempre costruito da HMD Global, la scocca è realizzata in policarbonato e può essere sostituita. Il Nokia 1 può essere, infatti, personalizzato attraverso l’utilizzo delle cover Nokia Xpress-on disponibili in diverse colorazioni (12,90 euro).

Dal punto di vista tecnico, il Nokia 1 dispone di un display IPS da 4,5 pollici con risoluzione FWVGA. Il cuore pulsante è un processore MediaTek MT6737M Quad Core da 1.1GHz abbinato a 1GB di memoria RAM ed a 8GB di storage. La memoria interna può essere ampliata attraverso le memorie microSD.

Presenti 4G LTE, WiFi 802.11 b/g/n, GPS/AGPS, Bluetooth 4.2, Micro USB 2.0, jack da 3.5mm e persino la Radio FM. Due le fotocamere disponibili: una posteriore da 5MP ed una anteriore da 2MP. La batteria da 2150mAh è in grado di assicurare una buona autonomia.