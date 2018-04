Annunciato OnePlus 6 a tema Avengers: Infinity War

Floriana Giambarresi,

OnePlus sta collaborando con la Marvel per pubblicare una variante a tema Avengers: Infinity War di OnePlus 6. Lo si è appreso inizialmente per via di un teaser pubblicato su Facebook dal produttore cinese di smartphone per una imminente collaborazione con il noto cinematografico, poi confermato con una nota stampa da OnePlus stessa. Pare che tale modello sarà però disponibile solo per il mercato indiano.

L’azienda cinese spiega che la partnership è stata creata per celebrare il decimo anniversario di Marvel Studios, e che la collaborazione «segna un passo in avanti verso il rafforzamento della nostra associazione con Disney India» dopo il tie-in di Star Wars dello scorso anno. Visto quanto affermato, sembra proprio che OnePlus 6 in edizione speciale a tema Avengers sia solo destinato al mercato indiano, proprio come la variante Star Wars dell’OnePlus 5T. Ciò ha senso, dato che l’India rappresenta il più grande mercato per OnePlus, seguito dalla Cina. Sembra che la società continuerà a focalizzare la propria attenzione proprio su tali due Paesi, almeno per i modelli in edizione limitata.

Non ci sono ancora foto della versione di Avengers, perché lo stesso OnePlus 6 non è stato annunciato. Il suo lancio è in programma per il mese di maggio e si vocifera che il nuovo smartphone disporrà di specifiche come un display da 6 pollici con risoluzione da 2880 x 1440 pixel e rapporto di aspetto 18:9. Dovrebbe essere presente il tanto chiacchierato notch, visto per la prima volta in iPhone X; pare che sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 845, affiancato da una versione più potente (OnePlus 6 Plus) con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, e che la fotocamera vedrà una novità importante. Come anticipato in precedenza, il telefono sarà resistente all’acqua e dovrebbe utilizzare il sistema operativo Android 8.1 Oreo personalizzato attraverso la skin OxygenOS.

La conferma che OnePlus 6 sarà disponibile in versione speciale a tema Avengers rappresenta una ulteriore indicazione che il dispositivo è davvero in arrivo, anche se la casa produttrice non lo ha ancora confermato.