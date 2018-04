Samsung Galaxy S9 e S9+ in super offerta

Floriana Giambarresi,

A soli due mesi dalla disponibilità sul mercato, i due nuovi smartphone top di gamma Samsung vengono proposti su Amazon a un prezzo davvero allettante. Trattasi del Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+, che al momento sono rispettivamente acquistabili con uno sconto di 254 euro e di 239 euro + spedizione gratuita inclusa. Chi li ha desiderati al lancio ma li ha trovati troppo costosi, potrà adesso sfruttare l’occasione di acquistarli ai seguenti prezzi:

Entrambi i Samsung Galaxy S9 in offerta riguardano le versioni italiane del dispositivo con funzionalità dual-SIM e 64 GB di memoria interna, nelle colorazioni Midnight Black (nero), Coral Blue (blu) e Liliac Purple (viola). Con a bordo il sistema operativo Android Oreo, l’ultima versione disponibile, i due device si distinguono per alcune caratteristiche, a partire dalle dimensioni: Samsung Galaxy S9 dispone di uno schermo da 5,8 pollici con risoluzione da 2960 x 1440 pixel e 570ppi mentre la variante più grande, il Galaxy S9+, è caratterizzato dalla presenza di un display da 6,2 pollici con risoluzione da 2960 x 1440 pixel a 529ppi.

Altro elemento di differenziazione tra i due telefoni della casa sudcoreana è relativo alla fotocamera. Mentre il modello Galaxy S9 dispone di una fotocamera posteriore da 12 megapixel con tecnologia Super Speed Dual Pixel e nuovo obiettivo con stabilizzazione ottica e doppia apertura focale variabile (f/1.5 e f/2.4), nella versione Galaxy S9+ si ha una dual-camera da 12 megapixel con secondo sensore e la possibilità di fruire di uno zoom 2x che consente di scattare foto con effetto Bokeh. Il modulo frontale, quello per i selfie e le videochiamate, è lo stesso e ha un sensore da 8 megapixel con autofocus f/1.7.

Basati su processore Samsung Exynos 9810, il Galaxy S9 dispone di un quantitativo di RAM pari a 4 GB mentre per il Galaxy S9+ vi sono a bordo 6 GB. Lo spazio per l’archiviazione dei dati è di 64 GB nei modelli in offerta, quantitativo ulteriormente espandibile mediante schede di memoria di tipo microSD, fino a 400 GB. Non mancano altre funzionalità da top di gamma quali una coppia di altoparlanti stereo firmati da AKG, il supporto alla ricarica senza fili, la resistenza all’acqua, agli urti e alla polvere e un lettore di impronte digitali per sbloccare il dispositivo con un dito.

Così come ogni anno, probabilmente i due telefoni della gamma Samsung Galaxy S9 saranno tra gli smartphone più popolari in assoluto: merito del design estremamente elegante, con linee sottilissime e cornici praticamente assenti, ma anche delle funzionalità e della velocità garantita da un comparto hardware prestante. Chi avesse dunque desiderato di acquistare un nuovo top di gamma Samsung potrà approfittarne in queste ore, dove il ribasso su Amazon è importante.