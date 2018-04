LG V40 ThinQ, nome in codice Storm

Luca Colantuoni,

Il 2 maggio verrà annunciato il nuovo LG G7 ThinQ. Il produttore coreano potrebbe presentare a sorpresa anche il V35 ThinQ, versione aggiornata dell’attuale V30S ThinQ, nel corso dello stesso evento oppure qualche giorno dopo, ma comunque entro il mese di maggio. Secondo le informazioni ricevute dal noto leaker Evan Blass, LG ha pianificato inoltre il lancio del V40 ThinQ.

Il nome in codice dello smartphone è Storm (Emma e Neo/Judy sono quelli di V35 e G7). Al momento questa è l’unica indiscrezione disponibile, ma si possono facilmente prevedere elementi di design in comune tra le due serie. Il G7 ThinQ avrà un notch nella parte superiore dello schermo, quindi il rapporto di aspetto sarà differente rispetto al tradizionale 18:9. Nessuna “tacca” è invece prevista per il V35 ThinQ, ma quasi sicuramente verrà utilizzato un pannello di qualità superiore (OLED). La presenza del notch nel V40 ThinQ è molto probabile, anche se al momento non ci sono certezze in merito.

Il V35 ThinQ dovrebbe avere un display OLED da 6 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel), processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, doppia fotocamera posteriore con sensori da 16 megapixel, abbinati ad un obiettivo con apertura f/1.6 e ad un grandangolo (107 gradi). Il V40 ThinQ potrebbe avere uno schermo leggermente più grande, ma dimensioni pressoché invariate, proprio grazie al notch. Non è da escludere una maggiore risoluzione per le fotocamere e l’introduzione di nuove funzionalità IA. Scontata la presenza di una sezione audio Hi-Fi, la peculiarità principale della serie V.

Lo smartphone dovrebbe essere annunciato tra agosto e settembre, forse all’IFA 2018 di Berlino. Considerato il periodo ci sono buone probabilità di trovare Android 9.0 P come sistema operativo.