Nubia Red Magic, smartphone per il mobile gaming

Luca Colantuoni,

La sussidiaria di ZTE ha annunciato uno smartphone per il mobile gaming. Il Red Magic è in pratica la risposta di nubia ai Razer Phone e Xiaomi Black Shark. Il produttore cinese ha utilizzato materiali e tecnologie specifiche per ridurre il surriscaldamento durante le sessioni di gioco. Il dispositivo potrà essere acquistato in Cina. La distribuzione in altri paesi avverrà tramite Indiegogo.

Il Red Magic possiede un telaio unibody il alluminio anodizzato rivestito con un materiale termoassorbente. Il calore viene dissipato tramite tre strati di grafite e allontanato attraverso le piccole griglie di aerazione presenti sulla cover posteriore. Su retro è stata creata una striscia di LED RGB che visualizza quattro effetti di luce durante il gioco. Lo schermo edge-to-edge da 5,99 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 835, affiancato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria flash UFS 2.1.

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 24 e 8 megapixel. Il sistema audio DTS è formato da un amplificatore e un DAC dedicati che offrono un suono pulito e bassi profondi. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE. Sono presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e un pulsante dedicato per Gaming Mode che disattiva chiamate e notifiche.

La batteria ha una capacità di 3.800 mAh con supporto per la ricarica rapida. Il sistema operativo installato è Android 8.1 Oreo. Nubia ha installato l’app GameBoost che consente di ottenere le massime prestazioni con 128 giochi. Il Red Magic sarà in vendita dal 25 aprile. I prezzi sono 2.499 yuan (6GB+64GB) e 2.999 yuan (8GB+128GB). Dal 26 aprile verrà avviata una campagna su Indiegogo, dove sarà possibile acquistare lo smartphone a 399 dollari.