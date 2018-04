Volantino Unieuro, si viaggia gratis in Europa

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte valido dalla giornata di oggi 20 aprile sino al prossimo 3 maggio. Una volantino interessante perché introduce una ghiotta promozione per tutti coloro che amano viaggiare. Grazie ad un accordo con Volaregratis.com, ogni 300 euro di spesa effettuata i clienti riceveranno un codice PIN per prenotare gratuitamente un volo per una persona, andata e ritorno, in Europa. Maggiori informazioni su questa particolare offerta speciale sono disponibili all’interno di un sito aperto per l’occasione.

Non solo viaggi gratis, comunque, perché il volantino di Unieuro propone sconti e suggerimenti su moltissimi prodotti ad alto tasso di elettronica. Tra gli smartphone, per esempio, si segnala l’esclusiva di Unieuro sul Samsung Galaxy S9+, nella speciale declinazione con 256GB di memoria interna proposta a 1099 euro. Smartphone che da diritto a ricevere ben 3 biglietti gratis grazie alla promozione di questo volantino. Sempre tra gli smartphone si segnalano anche l’iPhone 8 64GB a 749 euro, il nuovissimo Nokia 7 Plus a 399,90 euro, il Huawei P20 Lite a 369,90 euro e il Huawei P20 Pro a 899,90 euro.

Per tutti coloro che fossero sul punto di dover acquistare un nuovo notebook Windows 10, la catena di elettronica propone diversi modelli tra cui il Surface Laptop in versione base con Intel Core i5, 4GB di RAM e 128GB di SSD a 899,99 euro.

Per gli amanti del gaming si segnalano diversi bundle composti dalla PS4 ed il gioco God of War. Per esempio, la PS4 Pro 1TB con il gioco è venduta al prezzo di 399,99 euro (dal 29 di aprile).

Per chi ama l’alta definizione, Unieuro propone diversi nuovi modelli di televisori. Infine, si segnalano gadget, droni, hoverboard ed accessori per l’informatica.