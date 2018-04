3 Italia, novità per il fisso ed il mobile

Filippo Vendrame,

3 Italia mette mano al suo listino consumer e da oggi 23 aprile pone in essere diverse ed interessanti novità. Innanzitutto, le offerte ALL-IN Prime e Master diventano UNLIMITED. I clienti che attiveranno, infatti, l’offerta 3Fiber avranno Giga illimitati ed il prezzo blocco sulla loro SIM mobile. Si rinnova anche l’offerta “Porta un Amico”, dedicata a tutti coloro che passano a 3 Italia. Attivando ALL-IN Prime Per Te e ALL-IN Master Per Te con 3Fiber, il traffico dati diventa illimitato.

Sempre per quanto riguarda 3Fiber, i clienti potranno anche disporre di 3 mesi di abbonamento a Netflix. Inoltre, grazie a PLAY 9, i clienti potranno abbinare nuovi smartphone da pagare in 18 rate mensili. Grazie a ALL-IN Power, invece, i clienti potranno disporre di una più ampia scelta di smartphone a zero euro. Arriva nell’offerta di 3 Italia anche il nuovo iPad nei tagli di memoria da 32GB e 128GB con connettività all’interno delle offerte Super Internet e 3Cube.

Per chi fosse interessato ad avere uno smart speaker, l’operatore offre Google Home a rate e con pagamento con carta di credito in abbinamento a 3 ALL-IN, FREE, 3Cube e Super Internet. Obbligo minimo contrattuale di 30 mesi.

Per quanto riguarda, nei dettagli, l’offerta 3Fiber, il suo costo è di 24,95 euro al mese con attivazione gratuita. Incluse nel pacchetto le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, USA e Canada. I clienti pagheranno solamente lo scatto alla risposta pari a 18 centesimi di euro. 3Fiber potrà essere attivata sia con connettività ADSL che FTTC o FTTH a seconda del livello di copertura della zona. Non appena possibile, il cliente ADSL sarà passato alla fibra ottica alle medesime condizioni economiche.

Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del portale dell’operatore.