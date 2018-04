Gmail vittima dello spam?

Cristiano Ghidotti,

Tra i punti di forza di Gmail c’è senza alcun dubbio il suo solido sistema di protezione dallo spam. Una tecnologia che permette agli utenti della casella di gestire la propria posta al sicuro da messaggi promozionali o ingannevoli, che però nel fine settimana sembra aver mostrato il fianco all’attività di alcuni malintenzionati. Si sono infatti moltiplicate le segnalazioni di coloro che hanno osservato un’attività sospetta.

Diversi utenti hanno riportato un’anomala ricezione di “strani messaggi” nella propria inbox, vedendo comparire email con l’indirizzo del proprio account come mittente. In altre parole, è come se fossero state inviate da se stessi. Interpellato sull’argomento, Google ha rilasciato una dichiarazione (alla redazione del sito 9to5Google) in cui afferma di aver individuato l’origine del problema e di aver già messo in atto le dovute contromisure per far sì che non si ripeta. Non sembrano essersi verificate gravi conseguenza per l’utenza. Ecco il messaggio fornito da bigG, in forma tradotta.

Siamo a conoscenza di una campagna di spam che interessa un piccolo gruppo di utenti Gmail e abbiamo già messo in atto le misure necessarie per proteggerli. Questo tentativo sfrutta header appositamente modificati delle email per far sì che gli utenti credano di ricevere messaggi da se stessi, il che erroneamente li inserisce all’interno della posta inviata. Abbiamo identificato e stiamo riclassificando tutte queste email dannose come spam; non abbiamo ragione di credere che alcun account sia stato compromesso da questo incidente. Se vi capita di notare un messaggio sospetto, vi invitiamo a riportarlo come spam. Maggiori informazioni sulle modalità per farlo possono essere consultate visitando il nostro Help Center.

Il riferimento è alle pagine del supporto ufficiale per maggiori informazioni su come segnalare il problema. Di seguito un esempio delle email sospette che sono state ricevute da alcuni utenti di Gmail nel corso del weekend.