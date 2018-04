Honor MagicBook, ultrabook con processori Intel

Luca Colantuoni,

La sussidiaria di Huawei ha annunciato il suo primo notebook. Il nuovo Honor MagicBook è un ultrabook con processori Intel Core di ottava generazione (Kaby Lake R) e un design che ricorda i MacBook di Apple. Il dispositivo integra componenti di elevata qualità, quindi è indirizzato alla fascia medio-alta del mercato. Al momento non è chiaro se verrà distribuito anche in Europa o se potrà essere acquistato solo in Cina.

Il MagicBook possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo IPS da 14 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e screen-to-body ratio dell’81% (le cornici laterali hanno uno spessore di 5,2 millimetri). La dotazione hardware comprende processori Intel Core i5-8250U e i7-8550U, affiancati da 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Nonostante lo spessore ridotto del notebook (15,8 millimetri), Honor ha integrato una scheda video discreta NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicati. Il calore generato da CPU e GPU viene smaltito dal sistema di raffreddamento composto da una ventola e varie heatpipe.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Sono presenti tre porte USB (3.1 Type-C, 3.0 e 2.0), l’uscita HDMI, il jack audio da 3,5 millimetri e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. La tastiera è retroilluminata e resiste agli spruzzi d’acqua. Accanto al tasto Del è stato inserito il lettore di impronte digitali che permette di effettuare l’acceso a Windows 10 in 0,9 secondi.

La batteria da 57,4 Wh offre un’autonomia massima di 12 ore con un singola ricarica (70% in un’ora circa). Honor MagicBook é già in vendita sullo store ufficiale del produttore cinese. I prezzi sono 4.999 yuan (Core i5) e 5.699 yuan (Core i7).