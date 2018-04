iPhone SE 2 arriva a maggio?

Marco Grigis,

Apple potrebbe presentare la nuova versione di iPhone SE nel mese di maggio, un fatto che giustificherebbe la recente registrazione di vari dispositivi presso la EEC. A sostenerlo è il sito giapponese Mac Otakara, sulla base di alcune fonti industriali avvicinate in occasione del Global Sources Mobile Electronics di Hong Kong.

Non è ancora disponibile una data precisa, considerato come il gruppo di Cupertino non abbia diramato alcun annuncio in merito, tuttavia le fonti industriali di MacOtakara parrebbero abbastanza sicure: secondo quanto pubblicato, il successore del primo iPhone SE giungerà nel mese di marzo.

Stando a quanto reso noto, il nuovo iPhone SE manterrà le dimensioni a schermo del predecessore, così come la presenza di Touch ID. Face ID, infatti, rimarrà una prerogativa dei flagship annuali, in arrivo nel mese di settembre. La vera novità, tuttavia, potrebbe essere in un design più sottile e nella completa assenza di un jack per le cuffie, così come accade per iPhone 7.

E proprio da iPhone 7 potrebbero essere ereditate le maggiori novità, a partire da un processore della linea A10 Fusion, che dovrebbe garantire delle prestazioni del 40% maggiori rispetto al modello precedente, quest’ultimo dotato di processore A9. Data la presenza di un A10, dovrebbero quindi essere abilitate anche le immagini in formato HEIF e i video HEVC.

Va comunque sottolineato come la tempistica di maggio, nonostante Apple abbia registrato di recente alcuni misteriosi device all’EEC, rimanga abbastanza sospetta. Poche settimane più tardi, infatti, Apple ha in programma la WWDC 2018, un palco decisamente più esteso e ambizioso rispetto una release primaverile anticipata. Per quanto riguarda il prezzo, si vocifera il device possa essere offerto a 349 dollari, per la configurazione minore di storage, probabilmente da 32 GB. Non resta che attendere qualche settimana, di conseguenza, per scoprire quali siano le imminenti novità targate mela morsicata.