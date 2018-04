LG K9 e K11, i due smartphone arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano aveva presentato due nuovi smartphone della serie K al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Gli LG K8 (2018) e K10 (2018) arrivano ora in Italia come LG K9 e K11, conservando design e specifiche hardware. Il cambio di nome con numero progressivo è stato adottato per offrire una maggiore riconoscibilità dei prodotti nei negozi.

Entrambi i modelli possiedono un telaio in metallo e un design 2.5D Arc Glass, ma solo il K11 ha superato i test MIL-STD-810G, quindi ha una resistenza maggiore a cadute, vibrazioni, temperature elevate/basse, umidità e shock termico. La dotazione hardware del K11 comprende uno schermo da 5,3 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore octa core a 1,5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, slot micro SD, fotocamera posteriore da 13 megapixel con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), fotocamera frontale da 8 megapixel e batteria da 3.000 mAh.

Il K9 possiede invece uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core a 1,3 GHz, fotocamere da 8 e 5 megapixel, batteria rimovibile da 2.500 mAh. Quantità di RAM e storage sono identici, così come la connettività wireless (WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e radio FM). La versione single SIM del K11 integra un chip NFC. Su retro del K11 è presente anche il lettore di impronte digitali.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.2 Nougat. Il K11 sarà disponibile nelle colorazioni Aurora Black e Terra Gold a partire dal mese di maggio, mentre il K9 di colore Aurora Black e Morrocan Blue potrà essere acquistato nei prossimi giorni. Molto accessibili i prezzi: 199,90 euro per K11 e 149,90 euro per K9.