Meizu 15, tre nuovi smartphone senza notch

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha svelato la nuova serie Meizu 15 composta da tre modelli per festeggiare il 15esimo compleanno dalla fondazione avvenuta nel 2003. Per i Meizu 15 Plus, Meizu 15 e Meizu 15 Lite è stato scelto un design classico, quindi gli smartphone hanno un tradizionale display senza notch con rapporto di aspetto 16:9. La migliore caratteristica dei primi due dispositivi è la doppia fotocamera posteriore con sensori Sony.

Il Meizu 15 Plus possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo Super AMOLED da 5,95 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), prodotto da Samsung. La collaborazione con l’azienda coreana è testimoniata anche dal processore Exynos 8895 a 2,5 GHz, affiancato da 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Per la dual camera posteriore sono stati scelti sensori Sony IMX350 da 12 megapixel e Sony IMX380 da 20 megapixel, abbinati ad un obiettivo grandangolare (apertura f/1.8) e un teleobiettivo (apertura f/2.0) con zoom ottico 3x. Presenti la stabilizzazione ottica delle immagini e il dual autofocus (PDAF e laser). La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 20 megapixel.

Il Meizu 15 condivide la maggior parte delle specifiche con il top di gamma, ad eccezione dello schermo (5,46 pollici), il processore (Snapdragon 660), la quantità di RAM (4 GB) e la capacità della batteria (3.000 contro 3.500 mAh). Entrambi hanno altoparlanti stereo, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali, porta USB Type-C e connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Il Meizu 15 Lite, infine, possiede uno schermo IPS da 5,46 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore Snapdragon 626, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere da 12 e 20 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, lettore di impronte digitali, jack audio e batteria da 3.000 mAh. Su tutti i modelli è installato Android 7.1.2 Nougat con interfaccia Flyme OS 7. I prezzi base sono 2.999 yuan (Meuxi 15 Plus), 2.499 yuan (Meizu 5) e 1.699 yuan (Meizu 15 Lite).