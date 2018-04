Un nuovo editor video per Google Foto

Cristiano Ghidotti,

Se per quanto riguarda la modifica, la correzione e l’ottimizzazione delle fotografie su dispositivi mobile le alternative di certo non mancano (una delle più complete e versatili è Snapseed), l’editing video su smartphone e tablet è ancora oggi un’operazione talvolta difficoltosa, a causa anche delle dimensioni limitate degli schermi. Il gruppo di Mountain View prova a compiere un passo in avanti.

È in fase di rollout un aggiornamento per l’applicazione Google Foto (alla release 3.18.0.192689168 in download su APK Mirror) che introduce una nuova modalità di modifica per i filmati, con una timeline che permette di effettuare il montaggio partendo da più clip separate. La funzionalità è già disponibile da quasi un anno per gli utenti iOS, ma stranamente fino ad oggi non la si era vista per Android. Si basa principalmente su quanto offriva l’applicazione Clips inizialmente sviluppata dalla software house Fly Labs, acquisita nel 2015 da bigG. Di seguito è possibile vedere un paio di screenshot utili per capire come si presenta la nuova UI.

Il principale vantaggio è relativo a un notevole risparmio in termini di tempo, poiché con la nuova interfaccia è possibile regolare la durata di ciascuna clip all’interno della stessa schermata, mentre con quella vecchia (visibile sotto) era necessario aprirle tutte una ad una. Passi in avanti sono stati effettuati anche nella gestione dei controlli relativi a ciascuno spezzone, ad esempio per attivare o disattivare la traccia audio, per mostrarlo o nasconderlo all’interno della timeline e così via.

Di seguito un video che mostra in modo piuttosto completo le novità introdotte. Il riferimento è all’edizione iOS di Google Foto aggiornata lo scorso anno, ma le stesse feature fanno ora il loro debutto anche su Android.